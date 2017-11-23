Пасмурную погоду обещают синоптики в Актау

В субботу, 25 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Средняя температура воздуха днем +6°С, ночью +3°С. Ветер 6-7 м/с.
В воскресенье, 26 ноября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Средняя температура воздуха днём +7°С, ночью +5°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, в пятницу, 24 ноября, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха +7°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 25 ноября, в Актау будет пасмурно. Температура воздуха днём +6°С, ночью +4°С. Ветер 6-7 м/с.
В воскресенье, 26 ноября, в Актау, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём +8°С, ночью +6°С. Ветер 5-6 м/с.
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