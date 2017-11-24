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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 302

В департаменте государственных доходов Мангистау заявили о риске неосвоения регионального бюджета

Для обеспечения 100-процентного освоения финансовых средств департамент проанализирует бюджеты городов и районов региона. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Утвержденный на 2017 год бюджет составил 162 миллиарда тенге. С начала года бюджет обновляли трижды — он вырос до 176 миллиардов тенге.

- Изменения происходят, в основном, за счет республиканских целевых трансферов. На закупку лекарств, вакцины и других препаратов будет выделено 170 миллионов тенге. Еще 21,7 миллиона выделят на кредиты для приобретения сельскохозяйственного оборудования, машин, животных и субсидирование процентных ставок по лизингу. На развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на дороги «Қияқты-Тұщықұдық», «Ата жолы», «Құрық – Құрық порты», выделят 10,3 миллиарда тенге, - сообщила Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской области.

Годовые темпы роста доходной части бюджета составляют, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, от семи до 10 процентов по отношению к показателям прошлых лет.

- По данным департамента государственных доходов, в этом году есть риск неосвоения. В связи с этим, в целях обеспечения 100-процентного освоения бюджета, мы проводим анализ бюджетов в городах и районах области, - сообщила пресс-служба акима области.

В регионе, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, реализуют девять проектов по системе государственно-частного партнерства (ГЧП).

- Это многоквартирный жилой дом, три спортивных комплекса и пять детских садов на 1260 мест, - сообщила заместитель акима области.

В этом году планируют сдать в эксплуатацию четыре детских сада и один спортивный комплекс. Остальные объекты обещают открыть в 2018 году.

Одним из важных проектов, реализуемых по системе ГЧП, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назвал строительство опреснительного завода в Курыке.

- Мощность завода - 50 тысяч кубометров в сутки. На этот проект деньги из государственного бюджета не выделяют. Мы его запускаем благодаря ГЧП. Теперь мы можем говорить о развитии растениеводства в Курыке, - сказал Ералы Тугжанов.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 3 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 11:01
Утвержденный на 2017 год бюджет составил 162 миллиарда тенге. С начала года бюджет обновляли трижды — он вырос до 176 миллиардов тенге.

14 ярдов не иначе как в фонд ГолЧМО пошло (Голодающие чиновники Мангистауской области). Не гоже ведь нашим "слугам" второй год подряд на одном и том же Лексусе рассекать и нежиться на пляжах Дубая всего-то раз в квартал. lol
 
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Рустам Рогов (Посетители) Сегодня, 11:00
Цитата: Бендэр
Как же так!?..Разве!, ещё не распилили эти средства на всякие утопические "проекты", типа туризм, или постройку подземных и надземных дорожных переходов...


Сейчас контроль за бюджетом посерьезней и разворовать не получается, что еще раз подтверждает, что во власти у нас тупые, безынициативные, безответственные бездари не могущие разыграть двухходовую комбинацию.
Все кто работает с тендерами от государственных организаций знают как там крысят - в течении всего года зажимают выделенные средства надеясь, что им дадут хороший откат, а в конце года как помойные попрошайки клянчат - давайте освоим миллион миллиардов.
Но казнить таких неполноценных бесполезно, на их место завтра придут те кто сегодня топил за борьбу с коррупцией и буду так же воровать.
В обществе нет общенациональной идеи развития и предложить ее никто не может. Поэтому эта страна всегда будет сырьевым придатком, своего рода среднеазиатское Лимпопо - белые господа привезут бусы и опять всех купят.
Пора валить в Узбекистан, в Китай ущербных не возьмут даже с деньгами. lol
 
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  • Animonta
  • Сергей Владимиров
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 10:25
В департаменте государственных доходов Мангистау заявили о риске не освоения регионального бюджета..

Как же так!?..Разве!, ещё не распилили эти средства на всякие утопические "проекты", типа туризм, или постройку подземных и надземных дорожных переходов... popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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