В департаменте государственных доходов Мангистау заявили о риске неосвоения регионального бюджета

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Утвержденный на 2017 год бюджет составил 162 миллиарда тенге. С начала года бюджет обновляли трижды — он вырос до 176 миллиардов тенге.



- Изменения происходят, в основном, за счет республиканских целевых трансферов. На закупку лекарств, вакцины и других препаратов будет выделено 170 миллионов тенге. Еще 21,7 миллиона выделят на кредиты для приобретения сельскохозяйственного оборудования, машин, животных и субсидирование процентных ставок по лизингу. На развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на дороги «Қияқты-Тұщықұдық», «Ата жолы», «Құрық – Құрық порты», выделят 10,3 миллиарда тенге, - сообщила Шолпан Ильмуханбетова, заместитель акима Мангистауской области.



Годовые темпы роста доходной части бюджета составляют, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, от семи до 10 процентов по отношению к показателям прошлых лет.



- По данным департамента государственных доходов, в этом году есть риск неосвоения. В связи с этим, в целях обеспечения 100-процентного освоения бюджета, мы проводим анализ бюджетов в городах и районах области, - сообщила пресс-служба акима области.



В регионе, по словам Шолпан Ильмуханбетовой, реализуют девять проектов по системе государственно-частного партнерства (ГЧП).



- Это многоквартирный жилой дом, три спортивных комплекса и пять детских садов на 1260 мест, - сообщила заместитель акима области.



В этом году планируют сдать в эксплуатацию четыре детских сада и один спортивный комплекс. Остальные объекты обещают открыть в 2018 году.



Одним из важных проектов, реализуемых по системе ГЧП, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назвал строительство опреснительного завода в Курыке.



- Мощность завода - 50 тысяч кубометров в сутки. На этот проект деньги из государственного бюджета не выделяют. Мы его запускаем благодаря ГЧП. Теперь мы можем говорить о развитии растениеводства в Курыке, - сказал Ералы Тугжанов.



Фото из архива Lada.kz