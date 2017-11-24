«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 24 Ноября
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.39 KZT
  • €1 = 392.04 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 263

Тамара Павленко: Рубен Григорян присутствовал в жизни каждого горожанина

Сегодня, 24 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения первого руководителя Прикаспийского горно-металлургического комбината (ПГМК) Рубена Григоряна. В Актау в этот день открыли мемориальную доску на доме, где жил первостроитель, возложили цветы к его бюсту. О человеке, сыгравшем огромную роль в становлении города, рассказала писатель Тамара Павленко.

Тамара Михайловна Павленко
Тамара Павленко не была лично знакома с Рубеном Арамаисовичем. Но она жила в Шевченко (ныне Актау) в его время - время Григоряна. Именно так называется одна из глав книги Тамары Михайловны «Золотые россыпи памяти», написанной к 50-летию Актау и посвященной истории ПГМК.

Пять лет писала Тамара Павленко этот многостраничный фундаментальный труд. Общалась лично, по скайпу, по телефону с первостроителями Актау. Работала с архивными документами.

Тамара Павленко: Рубен Григорян присутствовал в жизни каждого горожанина


Глава «Время Григоряна» показывает первого директора ПГМК в разных ипостасях - требовательного начальника, рачительного хозяина, заботливого коллеги. И просто человека - мужа, отца.

- Строительство города, где не было воды, ничего не было - это все легло на плечи Рубена Григоряна. Когда он уехал, город уже был построен, жители были обеспечены светом, теплом и водой. Озеленение города началось с него. Григоряну принадлежит замечательная фраза: «На Мангышлак можно привезти всё, кроме тени деревьев», - говорит Тамара Павленко.

Тамара Михайловна по специальности инженер-электрик. В 1969 году ее направили в Шевченко в бригаду авторского надзора от Ленинградского института проектирования. Через пару дней после приезда в город Тамара Михайловна впервые услышала о Григоряне. Позднее, общаясь с людьми, она осознала масштаб его личности. «Царь, Бог и воинский начальник», - так говорили о Рубене Арамаисовиче.

- Во времена Григоряна человек не считал себя брошенным, знал, что он кому-то нужен, что ему кто-то поможет. Рубен Арамаисович не делил людей по национальности, должности, а только по деловым качествам. И, кстати, он ощущал себя армянином. Говорил, что борщ - это хорошо, бешбармак - тоже, но без армянского коньяка никуда. Но он во всем знал меру и никогда не терял головы, - подчеркнула Тамара Михайловна.

Работая над книгой, Тамара Павленко общалась с вдовой Григоряна, его сыном. Разговаривала с коллегами.

- У него было сумасшедшее энергетическое поле. Его побаивались и при этом очень уважали, ценили и любили. Григорян не требовал от человека того, что он не может сделать. Очень разбирался в людях, и знал, что и кому нужно поручить, - говорит Тамара Михайловна.

Рубен Григорян приехал в Шевченко в расцвете своих профессиональных сил, в 43 года. Он уже был состоявшимся руководителем большого уровня.

- Рубен Арамаисович проработал девять лет без отпуска, он не понимал, что такое отдыхать. Сегодня бы его назвали трудоголиком. На предложения поехать в санаторий, он отвечал: «Разве это жизнь, когда нет работы? Нет, я так не могу…», - вспоминает Тамара Павленко.

Из Шевченко в Москву Рубен Григорян уехал лишь тогда, когда стало подводить здоровье.

- Рубен Григорян по профессии горный инженер. Он руководил ПГМК, когда главной задачей была добыча руды. Но в конце шестидесятых возникла другая потребность - обогащать руду. Стране был нужен уран. Рубен Арамаисович понял, что нужно уступить место специалисту другого профиля. Он сознавал, что ему нужно уйти. Григорян - умный и сильный человек. Он дождался, когда его дети окончат школу, и в 1970 году уехал в Москву. Спустя шесть лет он умер, - рассказала Тамара Павленко.


В книге «Золотые россыпи памяти» Тамара Павленко пишет: «24 ноября 1976 года руководители ПГМК звонили в Москву и поздравляли Рубена Арамасисовича с днём рождения, желали здоровья. Ему исполнилось 59 лет. А на следующий день, 25 ноября, в первой половине дня из Москвы сообщили, что Рубен Арамаисович скончался в машине по дороге на работу. Эта горькая весть поразила шевченковцев в самое сердце. Женщины не могли сдержать слёз. Собралась официальная делегация от предприятия для поездки на похороны, многие поехали по своей инициативе».

В Актау праздновать день рождения Рубена Григоряна стало доброй традицией. К его бюсту возле здания бывшего ПГМК несут цветы. Его именем хотят назвать одну из школ города. Сегодня, 24 ноября, на доме, где жил Рубен Арамаисович, открыли мемориальную доску.

Тамара Павленко: Рубен Григорян присутствовал в жизни каждого горожанина


Фото автора


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • Tana
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:38
Великий человек был. Старики рассказывают, что у него было за правило с раннего утра на служебной машине объезжать город и смотреть что есть хорошего и плохого. А потом уже на планерке с руководителями подразделений кого-то по итогам данной инспекции хвалили, а кого-то круто причесывали. Вот это действительно был хозяин порученного ему дела.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • botden
 бася (Посетители) Сегодня, 16:35
всё это уже читается как фантастическая повесть,даже не верится что мы успели пожить в то время,время человеческих уважительных отношений между людьми....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • бася
  • botden
 Маняша (Посетители) Сегодня, 16:25
Очень грустно,что мемориальную доску первостроителю города открывают только сейчас.Особенно,учитывая,что это не первая мемориальная доска в городе.Ничуть не умаляя заслуги остальных,на чьих домах уже давно висят такие доски,считаю ,что доска на доме Рубена Григоряна должна была быть уже давным давно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • botden
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:24
Основатель Шевченко. Жаль, время течёт и всё по немногу забывается. О Григоряне напоминает только бюст у бывшего ПГМК.
Жаль, что у нас в школах не ведут факультативы (я не говорю о уроках) о жизни Григоряна. Показывали бы по местному каналу раз в месяц. Ведь, горожане (особенно школьники) должны знать человека, который основал город.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика