Тамара Павленко: Рубен Григорян присутствовал в жизни каждого горожанина

- Рубен Григорян по профессии горный инженер. Он руководил ПГМК, когда главной задачей была добыча руды. Но в конце шестидесятых возникла другая потребность - обогащать руду. Стране был нужен уран. Рубен Арамаисович понял, что нужно уступить место специалисту другого профиля. Он сознавал, что ему нужно уйти. Григорян - умный и сильный человек. Он дождался, когда его дети окончат школу, и в 1970 году уехал в Москву. Спустя шесть лет он умер, - рассказала Тамара Павленко.

Тамара Павленко не была лично знакома с Рубеном Арамаисовичем. Но она жила в Шевченко (ныне Актау) в его время - время Григоряна. Именно так называется одна из глав книги Тамары Михайловны «Золотые россыпи памяти» , написанной к 50-летию Актау и посвященной истории ПГМК.Пять лет писала Тамара Павленко этот многостраничный фундаментальный труд. Общалась лично, по скайпу, по телефону с первостроителями Актау. Работала с архивными документами.Глава «Время Григоряна» показывает первого директора ПГМК в разных ипостасях - требовательного начальника, рачительного хозяина, заботливого коллеги. И просто человека - мужа, отца.- Строительство города, где не было воды, ничего не было - это все легло на плечи Рубена Григоряна. Когда он уехал, город уже был построен, жители были обеспечены светом, теплом и водой. Озеленение города началось с него. Григоряну принадлежит замечательная фраза: «На Мангышлак можно привезти всё, кроме тени деревьев», - говорит Тамара Павленко.Тамара Михайловна по специальности инженер-электрик. В 1969 году ее направили в Шевченко в бригаду авторского надзора от Ленинградского института проектирования. Через пару дней после приезда в город Тамара Михайловна впервые услышала о Григоряне. Позднее, общаясь с людьми, она осознала масштаб его личности. «Царь, Бог и воинский начальник», - так говорили о Рубене Арамаисовиче.- Во времена Григоряна человек не считал себя брошенным, знал, что он кому-то нужен, что ему кто-то поможет. Рубен Арамаисович не делил людей по национальности, должности, а только по деловым качествам. И, кстати, он ощущал себя армянином. Говорил, что борщ - это хорошо, бешбармак - тоже, но без армянского коньяка никуда. Но он во всем знал меру и никогда не терял головы, - подчеркнула Тамара Михайловна.Работая над книгой, Тамара Павленко общалась с вдовой Григоряна, его сыном. Разговаривала с коллегами.- У него было сумасшедшее энергетическое поле. Его побаивались и при этом очень уважали, ценили и любили. Григорян не требовал от человека того, что он не может сделать. Очень разбирался в людях, и знал, что и кому нужно поручить, - говорит Тамара Михайловна.Рубен Григорян приехал в Шевченко в расцвете своих профессиональных сил, в 43 года. Он уже был состоявшимся руководителем большого уровня.- Рубен Арамаисович проработал девять лет без отпуска, он не понимал, что такое отдыхать. Сегодня бы его назвали трудоголиком. На предложения поехать в санаторий, он отвечал: «Разве это жизнь, когда нет работы? Нет, я так не могу…», - вспоминает Тамара Павленко.Из Шевченко в Москву Рубен Григорян уехал лишь тогда, когда стало подводить здоровье.В книге «Золотые россыпи памяти» Тамара Павленко пишет: «24 ноября 1976 года руководители ПГМК звонили в Москву и поздравляли Рубена Арамасисовича с днём рождения, желали здоровья. Ему исполнилось 59 лет. А на следующий день, 25 ноября, в первой половине дня из Москвы сообщили, что Рубен Арамаисович скончался в машине по дороге на работу. Эта горькая весть поразила шевченковцев в самое сердце. Женщины не могли сдержать слёз. Собралась официальная делегация от предприятия для поездки на похороны, многие поехали по своей инициативе».В Актау праздновать день рождения Рубена Григоряна стало доброй традицией. К его бюсту возле здания бывшего ПГМК несут цветы. Его именем хотят назвать одну из школ города. Сегодня, 24 ноября, на доме, где жил Рубен Арамаисович, открыли мемориальную доску.