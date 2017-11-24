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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 467

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные дни? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 25 и 26 ноября.

Фото из архива lada.kz
Брифинг невест


Как провести ближайшие выходные в Актау


Бар «Кристалл» приглашает все молодые пары на брифинг невест. Подготовка к свадьбе может быть веселой! Показ свадебных и праздничных платьев, дегустация сладостей, секреты макияжа и съемки Love Story. Начало в 17:00. По вопросам условий и бронирования столиков просим звонить: 8 707 330 1697.

Фестиваль для беременных и молодых мам


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фестиваль беременных проводится с целью помочь будущим мамам в поиске ответов на самые актуальные вопросы, касающиеся планирования семьи, рождения и воспитания ребенка.
Гостей праздника ждет насыщенная программа:
- консультации гинекологов и педиатров;
- мастер-класс по фитнес-йоге для беременных от инструктора Кудрявцевой Ольги;
- фуршет;
- модные советы от брендовых магазинов детской одежды и одежды для беременных;
- фотозона;
- беспроигрышная лотерея и веселые конкурсы;
Мероприятие пройдёт в БЦ «Звезда Актау» 26 ноября с 13:00 до 17:00 на территории женского клуба «Rio Fitness». Стоимость входного билета 6000 тенге.

Театр
Спектакль «Чудаки на подмостках» в театре «САНТ»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу и воскресенье в 17:00 в театре «САНТ» пройдет спектакль очередного театрального сезона! Место и время проведения: областной методический центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности, 1 микрорайон. Телефон для справок: 8 701 616 4595.

Благотворительная ярмарка


Как провести ближайшие выходные в Актау


В торговом центе «Астана» 25 ноября пройдёт благотворительная ярмарка изделий ручной работы. Собранные деньги передадут Анастасии Мурашовой, которая нуждается в экстренной операции.

Мастер-класс для взрослых
Мастер-класс для молодых хозяек


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодые хозяйки, мы научим вас как правильно варить тыквенный крем-суп, запекать люля с овощами, выпекать рулет для ваших родных и любимых! Приятно и с пользой проведем время, заварим вкусный чай и при желании споем в караоке. Стоимость мастер-класса - 7500 тенге. Запись по телефону: 87771208812.

Мастер-классы для детей
Мастер-класс по детской безопасности


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своему ребенку безопасность. С каждым годом кругозор ребенка расширяется. А вместе с этим расширяется и список возможных опасностей. Малышу становится интересен огонь, он берет пример со сверстников и начинает перебегать дорогу, ему становится любопытно, что находится в «этих баночках и бутылочках». Он стремится самостоятельно выбирать, где и с кем играть. Ребенок должен знать, как вести себя в разных ситуациях, как реагировать и как не поддаваться панике. От этого зависит его безопасность.
Именно этому будет посвящен мастер-класс, который состоится в субботу, 25 ноября.
Мастер-класс проведут специалисты в области технической безопасности и охраны окружающей среды.
Дата и место проведения: 25 ноября, в 15:00, БЦ «Орда», 2 мкр., 220 кабинет. Стоимость: 1000 тенге. Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация: +7 702 289 9294 и +7 771 121 5536.

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей и подростков от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.

«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888. 

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Выставка восковых фигур


Как провести ближайшие выходные в Актау


В Актау открылась выставка Санкт-Петербургского музея восковых фигур. В областном историко-краеведческом музее можно увидеть восковые фигуры исторических личностей: известных императоров, политиков, военных, поэтов, а также персонажей уже полюбившихся детских мультфильмов. Фигуры, застывшие в реалистичных позах, максимально приближены к оригиналам.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 мкр. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Вход платный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Тайна Коко»


Как провести ближайшие выходные в Актау


12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая, пока неназванная, связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.
Режиссер: Ли Анкрич, Эдриан Молина.
Актеры: Аланна Юбак, Эдвард Джеймс Олмос, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Габриэль Иглесиас, Хайме Камиль, Чич Марин, София Эспиноса, Альфонсо Арау, Энтони Гонсалес.

«Снеговик»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.
Режиссер: Томас Альфредсон.
Актеры: Ребекка Фергюсон, Майкл Фассбендер, Джеймс Д’Арси, Хлоя Севиньи, Вэл Килмер, Дж.К. Симмонс, Джеми Клейтон, Тоби Джонс, Шарлотта Генсбур, Давид Денсик.

«Коматозники»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочерёдно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.
Режиссер: Нильс Арден Оплев.
Актеры: Нина Добрев, Эллен Пейдж, Диего Луна, Кирси Клемонс, Джеймс Нортон, Кифер Сазерленд, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Тайлер Хайнс, Даниэла Барбоза.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.
Режиссер: Шон Андерс.
Актеры: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Скарлет Эстевез, Оуэн Ваккаро, Джон Сина, Алессандра Амброзио, Диди Костин.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 3 )

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Урла (Посетители) Сегодня, 19:40
Гуляем drunk пятница и отпуск в вторник. sila
 
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Jax (Посетители) Сегодня, 17:47
Стоимость мастер-класса - 7500 тенге

Стоимость 5000 тенге

И на мастер-классы подняли цены. Наверное из за дорого бензина. Ведь интернете очень много бесплатных инструкции и видеоиллюстрации на темы кулинарии и прочего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Егерь
  • Casper
  • Урла
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:39
Если вы видите пьющего в одиночку человека - не спешите с выводами… возможно, это - корпоратив Индивидуального Предпринимателя. (с) dada

За предпринимателей, мужики! beer2
 
 

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