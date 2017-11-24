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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:27

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Жителей Актау напугали учения спасателей в МОБ

В социальных сетях появились сообщения о пожаре в Мангистауской областной больнице (МОБ). Как оказалось, в здании МОБ прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщила Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Мангистауской области.

Кадр видео
Пользователи социальных сетей обсуждают пожар в областной больнице в 26 микрорайоне Актау.



Со слов пресс-секретаря группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Рукии Сычевой ДЧС Мангистауской области, в действительности это были учения, главной целью которых была отработка действий личного состава в случае возникновения пожара.

В комплексной тренировке спасательных служб задействованы также работники службы медицины катастроф и ДВД.

Во время учений спасателям предстояла отработка навыков оказания помощи пострадавшим, проверка системы оповещения на объекте, отработка действия персонала, спасательных служб и координирующих органов.

- Такие учения у нас проходят ежегодно, и они необходимы, поскольку больница - это объект с массовым пребыванием людей, где находятся пациенты, которые не могут передвигаться без помощи персонала. Главная задача пожарных - спасение людей, а только потом ликвидация возгорания. Во время учений отрабатываем действия не только личного состава службы, но и медперсонала больницы, учим их правильно эвакуировать людей до прибытия к месту ЧП пожарных, - отметила Рукия Сычева.


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