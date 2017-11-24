Жителей Актау напугали учения спасателей в МОБ

Пользователи социальных сетей обсуждают пожар в областной больнице в 26 микрорайоне Актау.Со слов пресс-секретаря группы государственного языка и информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Рукии Сычевой ДЧС Мангистауской области, в действительности это были учения, главной целью которых была отработка действий личного состава в случае возникновения пожара.В комплексной тренировке спасательных служб задействованы также работники службы медицины катастроф и ДВД.Во время учений спасателям предстояла отработка навыков оказания помощи пострадавшим, проверка системы оповещения на объекте, отработка действия персонала, спасательных служб и координирующих органов.- Такие учения у нас проходят ежегодно, и они необходимы, поскольку больница - это объект с массовым пребыванием людей, где находятся пациенты, которые не могут передвигаться без помощи персонала. Главная задача пожарных - спасение людей, а только потом ликвидация возгорания. Во время учений отрабатываем действия не только личного состава службы, но и медперсонала больницы, учим их правильно эвакуировать людей до прибытия к месту ЧП пожарных, - отметила Рукия Сычева.