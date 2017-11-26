Дополнительные рейсы в Актау запустят в канун Нового года

Фото с официального сайта авиакомпании

Дополнительные рейсы авиакомпания запустит из Алматы и Астаны в Актау, а также обратно. Полеты будут выполняться в пятницу.



Расписание полетов:



Алматы 07:20 → Актау 09:35

Актау 15:00 → Алматы 19:00

Астана 12:30 → Актау 14:00

Актау 10:35 → Астана 14:00



Бронирование билетов доступно на официальном сайте авиакомпании.