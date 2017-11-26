Дополнительные рейсы в Актау запустят в канун Нового года

Расписание полетов:
Алматы 07:20 → Актау 09:35
Актау 15:00 → Алматы 19:00
Астана 12:30 → Актау 14:00
Актау 10:35 → Астана 14:00
Бронирование билетов доступно на официальном сайте авиакомпании.
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