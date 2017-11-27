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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 1169

Автор мема «Это фиаско, братан» побывал в Актау

Владимир со своим псом Стивом проехали от Астрахани до Атырау, заехали в Актау, а потом отправились в Алматы.

Скриншот видео
Россиянин Владимир Лавров, ставший популярным благодаря мему «Это фиаско, братан», вместе со своим псом Стивом посетил Казахстан. Ролик о своей поездке Владимир опубликовал в YouTube.

Автор мема «Это фиаско, братан» побывал в Актау


Владимир и его собака провели свое путешествие вместе с водителем-дальнобойщиком. Они проехали от Астрахани до Атырау, заехали в Актау, а потом отправились в Алматы.

Россиянин обсудил казахстанские степи и дороги, побывал на берегу Каспия и в одном из заведений Актау. В Алматы Владимир со своим псом побывали на Чимбулаке, познакомились с туристами из Южной Кореи.



С 28 сентября в Сети начал расходиться ролик владельца собаки, по неосторожности свалившейся в ручей.
Владимир Лавров подначивал пса Стива «давай иди, я за тобой» и предостерегал его от неудачи. Когда собака породы сиба-ину упала в воду, хозяин отреагировал фразой «Это фиаско, братан».



Позже Владимир признался, что на видео употребил слово «фиаско» впервые в жизни. Его фраза стремительно переросла в мем и стала синонимом для любой ситуации, которая кажется провальной.


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Комментарии ( 1 )

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 tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:11
у собачонки жизнь и то интереснее чем моя...круто. пойду дальше работать.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 

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