В Мангистауской области пенсию получает 49 281 житель

С 1 января 2018 года солидарная (трудовая пенсия) и базовая пенсия увеличатся на восемь и шесть процентов соответственно. С 1 июля 2018 года в Казахстане планируют изменить порядок начисления базовой пенсии.- Размер базовой пенсии будет зависеть от совокупного стажа граждан. Если стаж гражданина превышает 33 года, размер базовой пенсии будет равен прожиточному минимуму (ПМ) или 28 284 тенге, 20 лет – 74% от ПМ или 20 930 тенге, до 10 лет – 54% от ПМ или 15 274 тенге. Минимальный размер пенсии с учетом базовой составит 49 019 тенге, а средний размер пенсии, также с учетом базовой пенсии - 71 333 тенге, - прокомментировал Арман Елдесов.- Базовую пенсию получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.- Солидарная пенсия начисляется лицам, которые работали до 1998 года с минимальным трудовым стажем более шести месяцев. Если ваш трудовой стаж удовлетворяет этому условию, то вы будете получать базовые и солидарные пенсионные выплаты.До изменений в порядке начисления все пенсионеры, независимо от стажа, получают 50% от прожиточного минимума в качестве базовой пенсии.Месячный расчетный показатель (МРП) – 2 405 тенге;Минимальная пенсия – 33 745 тенге;Прожиточный минимум (ПМ) – 28 284 тенге;Размер базовой пенсионной выплаты – 15 274 тенге;Минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге.