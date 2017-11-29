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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:50

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В Мангистауской области пенсию получает 49 281 житель

Об изменениях в порядке начисления пенсий на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал Арман Елдесов, руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области.

Арман Елдесов. Фото автора
С 1 января 2018 года солидарная (трудовая пенсия) и базовая пенсия увеличатся на восемь и шесть процентов соответственно. С 1 июля 2018 года в Казахстане планируют изменить порядок начисления базовой пенсии.

- Размер базовой пенсии будет зависеть от совокупного стажа граждан. Если стаж гражданина превышает 33 года, размер базовой пенсии будет равен прожиточному минимуму (ПМ) или 28 284 тенге, 20 лет – 74% от ПМ или 20 930 тенге, до 10 лет – 54% от ПМ или 15 274 тенге. Минимальный размер пенсии с учетом базовой составит 49 019 тенге, а средний размер пенсии, также с учетом базовой пенсии - 71 333 тенге, - прокомментировал Арман Елдесов.

Что такое базовые пенсионные выплаты?

- Базовую пенсию получают все пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.

Кто получает солидарную (трудовую) пенсию?

- Солидарная пенсия начисляется лицам, которые работали до 1998 года с минимальным трудовым стажем более шести месяцев. Если ваш трудовой стаж удовлетворяет этому условию, то вы будете получать базовые и солидарные пенсионные выплаты.

До изменений в порядке начисления все пенсионеры, независимо от стажа, получают 50% от прожиточного минимума в качестве базовой пенсии.

На 1 января 2018 года установлены:

Месячный расчетный показатель (МРП) – 2 405 тенге;
Минимальная пенсия – 33 745 тенге;
Прожиточный минимум (ПМ) – 28 284 тенге;
Размер базовой пенсионной выплаты – 15 274 тенге;
Минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге.

В Мангистауской области пенсию получает 49 281 житель


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