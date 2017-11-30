Жителя Актау осудили за грабёж

Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) неоднократно;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Подсудимый, как следует из материалов дела, избил потерпевшего на городском пляже, и забрал у него сумку с деньгами. Своими действиями, как рассказали в пресс-службе ведомства, обвиняемый нанёс вред здоровью лёгкой степени и причинил материальный ущерб на сумму 85 000 тенге.Ранее подсудимый был приговорён к трём годам лишения свободы по части третьей статьи 175 УК РК (Старая редакция, Кража) 27 августа 2014 года. Однако, его освободили условно-досрочно 8 ноября 2016 года.- Приговором суда обвиняемый был признан виновным, в его отношении назначена мера наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией личного имущества. Учитывая неотбытую ранее часть наказания, в совокупности назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ведомства.Статья 191 УК РК: