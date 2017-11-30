Иск о выселении оралманов из социального общежития отозвал акимат Мангистауской области

- Акимат Мангистауской области отозвал иск о возмещении материального ущерба и приостановил выселение оралманов из социального общежития, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Судебные тяжбы приостановлены до весны следующего года. Временные меры, как говорят в акимате, нужны для «сохранения общественно-политической стабильности в области» (цитата). Администрация социального общежития сообщила оралманам, что суд по их выселению возобновят в апреле 2018 года. У репатриантов есть время, чтобы найти себе жилье и работу.
По материалам дела, оралманы, проживая в социальном общежитии, задолжали за коммунальные услуги от 200 до 700 тысяч тенге на семью.
Переселенцы в суде уверяли, что им обещали простить долги, если они покинут общежитие. Оралманы возмущены: в Мангистау они не получили обещанные квоты, земли, жилье и работу.
В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что общежитие оралманы должны были покинуть через шесть месяцев после приезда в регион. Большинство из них трудоспособны, но не хотят идти на низкооплачиваемую работу, которую им предлагают в органах занятости.
Напомним, в 2013 году оралманы пожаловались на то, что их хотят выселить из центра адаптации. Они говорили, что надеялись, приехав на историческую родину, получить здесь землю и работу. Согласно квоте на иммиграцию по статье 23 Закона Республики Казахстан «О миграции населения», в 2011 году оралманам и членам их семей, включенным в квоту на иммиграцию, кроме льгот, компенсаций, пособий и других видов социальной помощи, предусмотренных этой статьей, предоставляли также дополнительные льготы. Это выплата единовременных пособий, различных в зависимости от региона расселения и включающих затраты на первичную адаптацию, проезд к постоянному месту жительства и провоз имущества. Кроме того, оралманам, включенным в квоту, полагались средства на приобретение жилья или льготный кредит для его строительства, восстановления или покупку. В 2012 году квота на иммиграцию была приостановлена, и переселенцы, по их словам, остались без обещанной помощи.
В центре адаптации оралманам в то время предложили оформить гражданство Казахстана, чтобы у них появилась возможность найти работу, и встать в очередь на получение земли. Но, по словам репатриантов, при сдаче документов на получение гражданства РК, они лишились бы мест в общежитии.
Фото из архива Lada.kz