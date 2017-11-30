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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 1079

Иск о выселении оралманов из социального общежития отозвал акимат Мангистауской области

Власти региона отозвали иск о выселении оралманов из социального общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Социальное общежитие
Два месяца в Мангистауской области длились судебные тяжбы по вопросу выселения оралманов из социального общежития. Власти региона совместно с управлением координации занятости и социальных программ Мангистау с сентября 2017 года пытались доказать в судебном порядке, что репатрианты проживают во временно предоставленном им общежитии незаконно, а некоторые из них даже наносят ущерб государству, не оплачивая коммунальные услуги.

- Акимат Мангистауской области отозвал иск о возмещении материального ущерба и приостановил выселение оралманов из социального общежития, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Судебные тяжбы приостановлены до весны следующего года. Временные меры, как говорят в акимате, нужны для «сохранения общественно-политической стабильности в области» (цитата). Администрация социального общежития сообщила оралманам, что суд по их выселению возобновят в апреле 2018 года. У репатриантов есть время, чтобы найти себе жилье и работу.

По материалам дела, оралманы, проживая в социальном общежитии, задолжали за коммунальные услуги от 200 до 700 тысяч тенге на семью.

Переселенцы в суде уверяли, что им обещали простить долги, если они покинут общежитие. Оралманы возмущены: в Мангистау они не получили обещанные квоты, земли, жилье и работу.

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что общежитие оралманы должны были покинуть через шесть месяцев после приезда в регион. Большинство из них трудоспособны, но не хотят идти на низкооплачиваемую работу, которую им предлагают в органах занятости.

Напомним, в 2013 году оралманы пожаловались на то, что их хотят выселить из центра адаптации. Они говорили, что надеялись, приехав на историческую родину, получить здесь землю и работу. Согласно квоте на иммиграцию по статье 23 Закона Республики Казахстан «О миграции населения», в 2011 году оралманам и членам их семей, включенным в квоту на иммиграцию, кроме льгот, компенсаций, пособий и других видов социальной помощи, предусмотренных этой статьей, предоставляли также дополнительные льготы. Это выплата единовременных пособий, различных в зависимости от региона расселения и включающих затраты на первичную адаптацию, проезд к постоянному месту жительства и провоз имущества. Кроме того, оралманам, включенным в квоту, полагались средства на приобретение жилья или льготный кредит для его строительства, восстановления или покупку. В 2012 году квота на иммиграцию была приостановлена, и переселенцы, по их словам, остались без обещанной помощи.

В центре адаптации оралманам в то время предложили оформить гражданство Казахстана, чтобы у них появилась возможность найти работу, и встать в очередь на получение земли. Но, по словам репатриантов, при сдаче документов на получение гражданства РК, они лишились бы мест в общежитии.

Фото из архива Lada.kz


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Комментарии ( 10 )

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Модератор 13 (Модераторы) Сегодня, 19:36
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  • Ёж
 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:35
Цитата: Лара Крофт
Вроде как многие патриоты рады этим братьям

Это они в сети сопли размазывают. Спросить любого,а можешь ты брата оралмана взять под своё крыло и дать ему часть себя и часть своего? Патриотизм сдует в миг юго-восточным ветром.))
 
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  • Тихо
  • Ёж
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 18:49
Вроде как многие патриоты рады этим братьям. Может возьмут над ними опекунство? look
 
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  • Лара Крофт
  • Ёж
 Тихо (Посетители) Сегодня, 17:43
Переселенцы в суде уверяли, что им обещали простить долги, если они покинут общежитие. Оралманы возмущены: в Мангистау они не получили обещанные квоты, земли, жилье и работу.
Эти люди от скромности не умрут.))
 
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  • Тихо
  • Лара Крофт
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 17:40
Ну а ни че, рассчитывали когда ехали сюда, что получат царские апартаменты и должности в нефтяных компаниях, без диплома но за то с 15 летним стажем чабана где то в узком месте Узбекистана или Монголии?! Не брат, просто так нечего не дается, пахать б... надо
 
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  • elek
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  • amina ami
  • Джулия
  • Ёж
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:29
Ни то чтобы оралманы, местные не могут получить земли, жилье. Сколько инвалидов и сирот, и малоимущих в очередях стоят уже по 10-15 лет. А они еще выбирают работу и возникают
 
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  • tarnavsk70
 живуздесь (Посетители) Сегодня, 16:27
Это все те же? А что они живут за бесплатно в Центре четыре года с тех пор?
В принципе решение областного органа о временных мерах правильное. Мудрое.
 
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  • Ёж
 Джулия (Посетители) Сегодня, 16:25
Судебные тяжбы приостановлены до весны следующего года. Временные меры, как говорят в акимате, нужны для «сохранения общественно-политической стабильности в области» (цитата).
Ну да! Это надо. Мы то со своими соплями по поводу утерянной капсулы на порядок и покой в стране точно влияния не окажем. Мы вообще по их мнению "дурью маемся".

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Джулия
  • tarnavsk70
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  • Лара Крофт
 Куратор (Посетители) Сегодня, 16:12
По материалам дела, оралманы, проживая в социальном общежитии, задолжали за коммунальные услуги от 200 до 700 тысяч тенге на семью.

Переселенцы в суде уверяли, что им обещали простить долги, если они покинут общежитие. Оралманы возмущены: в Мангистау они не получили обещанные квоты, земли, жилье и работу.

Судебные тяжбы приостановлены до весны следующего года. Временные меры, как говорят в акимате, нужны для «сохранения общественно-политической стабильности в области» (цитата).


Если раньше я еще сомневался, то теперь точно знаю- для чего их сюда понагнали и посредством кого будут раскачивать страну. Сотни тысяч озлобленных и голодных бедняков- это вам не халам-балам.
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 16:09
Да начнется *****

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 

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