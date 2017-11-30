Афериста из Актау осудили за хищение средств в особо крупном размере

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В суде установили, что обвиняемый в течение трёх месяцев обманывал потерпевшую, обещая помочь приобрести квартиру по цене ниже рыночной стоимости. Мужчина взял у потерпевшей 17 100 000 тенге.
- Подсудимый причинил материальный ущерб в особо крупном размере. В суде вину свою признал полностью. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по пункту второму части четвёртой статьи 190 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытых преступным путем. С подсудимого в пользу потерпевшей взыскана сумма материального ущерба, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Статья 190 УК РК:
Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Мошенничество, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
5) в сфере государственных закупок, -
наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Мошенничество, совершенное:
1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;
3) в отношении двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.