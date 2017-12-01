О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 2 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +1°С, ночью -2°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 3 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +3°С, ночью 0°С. Ветер 9-10 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 1 декабря, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +4°С днём, ночью +1°С. Ветер 4-5 м/с.
В субботу, 2 декабря, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +4°С, ночью +1°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 3 декабря, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит -1°С. Ветер 5-6 м/с.
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