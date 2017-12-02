Как провести выходные в Актау

Экскурсии

Поездка на осетровую ферму и конеферму

Концерты

Джазовый концерт Desert Jazz



Вечер латиноамериканских танцев

Мастер-класс по живописи для взрослых

Мастер-классы для детей

Мастер-класс по детской безопасности «Как обезопасить ребёнка дома?»



Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»



«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс в семейном центре Kinder Land



Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»



Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Выставка восковых фигур

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей кино

«Она»

«Иностранец»

«Легенда о Коловрате»

«Атлантида»

«Логово»

«Колобанга. Привет, Интернет!»

Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую, страусиную ферму и конеферму 2 и 3 декабря. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В субботу и воскресенье в КДК имени Абая пройдет джазовый концерт Desert Jazz. Вход - платный. Телефон кассы: 30-56-70.Бар «Кристалл» 2 декабря приглашает всех на яркие и зажигательные мастер-классы по латиноамериканским танцам! Незабываемая атмосфера, роскошная музыка и невероятная свобода. Окунитесь в экзотическую атмосферу Латинской Америки! Преподаватель мастер-классов – Сергей Скачков. Начало в 20:00. Телефон для справок и бронирования столиков: 8 707 330 1691.Если вы всегда мечтали рисовать, но по разным причинам откладывали (нет таланта или нет времени), то пора осуществить свою мечту. Вы поймете, что рисовать - это удовольствие, а результат творчества вдохновит вас продолжать заниматься живописью снова и снова. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 6000 747.Сегодня, в век постоянной занятости взрослых, дети нередко остаются одни дома, либо одни в комнате. А это может привести не только к беспорядку в квартире, но и к печальным последствиям. Поэтому родителям важно обладать знаниями на тему «Безопасность ребёнка в доме». Тренинг проведёт Лейла Ыбырайкызы, специалист в области технической безопасности и охраны окружающей среды.Деткам расскажут:- о технике безопасности;- о безопасности в домашних условиях:- о правилах поведения при пожаре;- что делать, если разбился градусник;- чем опасна бытовая химия и как себя вести, если жидкость пролилась, а порошок рассыпался.- что делать, если незнакомец постучал в дверь;- если незнакомец позвонил в телефон или в домофон;- почему нельзя лазать на подоконник;- что делать, если обижает старшеклассник;- как покидать помещение, если произошло возгорание;- куда звонить в опасной ситуации, к кому обращаться.Тренинг проходит в игровой форме и в виде ролевых игр.Возраст участников от шести до 14 лет. Время и место проведения: 2 декабря, с 15:00 до 18:00, БЦ «Орда» (2 микрорайон), 220 кабинет. Стоимость: 5 000 тенге. Предварительная регистрация по телефонам: 8 702 289 9294, 8 771 121 5536.В субботу, 2 декабря, в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888.Семейный центр Kinder Land в субботу приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.Семейный центр «Апельсинка» в субботу и воскресенье приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В Актау открылась выставка Санкт-Петербургского музея восковых фигур. В областном историко-краеведческом музее можно увидеть восковые фигуры исторических личностей: известных императоров, политиков, военных, поэтов, а также персонажей полюбившихся детских мультфильмов. Фигуры, застывшие в реалистичных позах, максимально приближены к оригиналам.Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход платный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Она – молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что она совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет её одиночество - это ребёнок. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия еще одного жителя этого странного города.Режиссер: Акан Сатаев. Актеры: Айсулу Азимбаева, Анастасия Вострова, Ярослав Стаховский.Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань, давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие. Режиссер: Мартин Кэмпбелл. Актеры: Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди, Джон Кронин, Каолан Бирн, Донна Бернард, Аарон Монахэн, Niall McNamee, Пирс Броснан.XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках. Режиссер: Иван Шурховецкий. Актеры: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин.Главный герой принимает приглашение поработать в течение года метеорологом на отдаленном острове посреди океана. Единственный обитатель острова, смотритель маяка, даже не выходит его поприветствовать. Но это окажется пустяком после ночи, проведенной в бревенчатом домике. С наступлением темноты странные существа из воды начинают осаду острова.Режиссер: Ксавье Жанс. 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Режиссер: Александр Романец, Вячеслав Марченко. Актеры: Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин, Денис Заречнов, Никита Погодаев, Олег Кучин.