Как провести выходные в Актау

Поездка на осетровую ферму и конеферму
Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую, страусиную ферму и конеферму 2 и 3 декабря. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
Джазовый концерт Desert Jazz
В субботу и воскресенье в КДК имени Абая пройдет джазовый концерт Desert Jazz. Вход - платный. Телефон кассы: 30-56-70.
Вечер латиноамериканских танцев
Бар «Кристалл» 2 декабря приглашает всех на яркие и зажигательные мастер-классы по латиноамериканским танцам! Незабываемая атмосфера, роскошная музыка и невероятная свобода. Окунитесь в экзотическую атмосферу Латинской Америки! Преподаватель мастер-классов – Сергей Скачков. Начало в 20:00. Телефон для справок и бронирования столиков: 8 707 330 1691.
Если вы всегда мечтали рисовать, но по разным причинам откладывали (нет таланта или нет времени), то пора осуществить свою мечту. Вы поймете, что рисовать - это удовольствие, а результат творчества вдохновит вас продолжать заниматься живописью снова и снова. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 6000 747.
Мастер-класс по детской безопасности «Как обезопасить ребёнка дома?»
Сегодня, в век постоянной занятости взрослых, дети нередко остаются одни дома, либо одни в комнате. А это может привести не только к беспорядку в квартире, но и к печальным последствиям. Поэтому родителям важно обладать знаниями на тему «Безопасность ребёнка в доме». Тренинг проведёт Лейла Ыбырайкызы, специалист в области технической безопасности и охраны окружающей среды.
Деткам расскажут:
- о технике безопасности;
- о безопасности в домашних условиях:
- о правилах поведения при пожаре;
- что делать, если разбился градусник;
- чем опасна бытовая химия и как себя вести, если жидкость пролилась, а порошок рассыпался.
- что делать, если незнакомец постучал в дверь;
- если незнакомец позвонил в телефон или в домофон;
- почему нельзя лазать на подоконник;
- что делать, если обижает старшеклассник;
- как покидать помещение, если произошло возгорание;
- куда звонить в опасной ситуации, к кому обращаться.
Тренинг проходит в игровой форме и в виде ролевых игр.
Возраст участников от шести до 14 лет. Время и место проведения: 2 декабря, с 15:00 до 18:00, БЦ «Орда» (2 микрорайон), 220 кабинет. Стоимость: 5 000 тенге. Предварительная регистрация по телефонам: 8 702 289 9294, 8 771 121 5536.
Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»
В субботу, 2 декабря, в ресторане Caruso пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888.
Семейный центр Kinder Land в субботу приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.
Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»
Семейный центр «Апельсинка» в субботу и воскресенье приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
В Актау открылась выставка Санкт-Петербургского музея восковых фигур. В областном историко-краеведческом музее можно увидеть восковые фигуры исторических личностей: известных императоров, политиков, военных, поэтов, а также персонажей полюбившихся детских мультфильмов. Фигуры, застывшие в реалистичных позах, максимально приближены к оригиналам.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход платный.
Квест «Логово Маньяка»
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
Она – молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что она совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет её одиночество - это ребёнок. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия еще одного жителя этого странного города.
Режиссер: Акан Сатаев. Актеры: Айсулу Азимбаева, Анастасия Вострова, Ярослав Стаховский.
Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань, давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-подросток, видя, что власти не спешат разыскивать преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие. Режиссер: Мартин Кэмпбелл. Актеры: Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди, Джон Кронин, Каолан Бирн, Донна Бернард, Аарон Монахэн, Niall McNamee, Пирс Броснан.
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках. Режиссер: Иван Шурховецкий. Актеры: Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин.
Главный герой принимает приглашение поработать в течение года метеорологом на отдаленном острове посреди океана. Единственный обитатель острова, смотритель маяка, даже не выходит его поприветствовать. Но это окажется пустяком после ночи, проведенной в бревенчатом домике. С наступлением темноты странные существа из воды начинают осаду острова.
Режиссер: Ксавье Жанс. Актеры: Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Рэй Стивенсон, Джон Бенфилд, Иван Гонсалес, Уинслоу Иваки, Бен Темпле.
Несколько друзей отправились отдыхать на живописный курорт Боровое. Арендовав дом, они и не подозревали, что попадут в самое логово криминального заговора. Режиссер: Айбек Джансеитов. Актеры: Жан Байжанбаев, Бауржан Сатов, Айлин Елеукенова, Айым Алтынбекова.
На бескрайних просторах Всемирной паутины, в Колобанге, беззаботно живут ничего не подозревающие смайлы-колобки. Они помогают мальчику Антону передавать эмоции в письмах, а в свободное от работы время отрываются по-круглому! Но однажды в городе происходит несколько таинственных событий, и становится понятно: коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Смелые друзья — Чёлка, Колобок и Умник — встретятся с пришельцами, посетят заброшенный сайт, побывают в Карантине и столкнутся лицом к лицу с армией Правителя Фидо… Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет! Режиссер: Александр Романец, Вячеслав Марченко. Актеры: Михаил Галустян, Александр Ревва, Гарик Харламов, Александр Романец, Вячеслав Марченко, Илья Дорогов, Сергей Васин, Денис Заречнов, Никита Погодаев, Олег Кучин.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.