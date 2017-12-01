Марина Остапенко: Послание поколению 2017 года писали аккуратным почерком

Для написания послания потомкам 2017-го, как рассказала Марина Остапенко, девочек подбирали специально.- Мама рассказывала, что подбирали девочек с самым аккуратным почерком, паспортисток, а не просто каких-то рядовых комсомолок. Я не помню точно, но с ее слов, был конкурс, чтобы письмо было читаемое и понятное. Сначала была версия писать его печатными буквами, но потом решили все-таки соблюсти каллиграфию, поэтому сегодня, когда я читала письмо, мне было очень легко, - поделилась Марина Остапенко.Марина Остапенко сказала, что верит в подлинность дубликата письма.- Мне кажется, по стилю изложения, по содержанию - это очень близко к тем временам, поэтому я считаю, что это похоже на правду. Я думаю, что это настоящий, доподлинный вариант, и хорошо, что они были такие дальновидные и сохранили резервную копию, - отметила участница закладки капсулы.Также Марина Остапенко поделилась воспоминаниями о дне закладки капсулы.- Это был холодный день, было солнечно, но прохладно. Капсула была холодная, тяжелая, металлическая. И мы были детьми, мне было 5 лет, Артур был чуть-чуть постарше. Нас неожиданно поместили в центр внимания. Мы стояли с родителями на трибуне, его отец и моя мама тогда работали в горисполкоме. И нас никто не предупреждал, для меня это было полной неожиданностью, и я очень растерялась. Как-то не очень уютно себя чувствовала, но рядом был мальчик, и я как-то успокоилась. Помню, что где-то по громкой связи, видимо, само послание зачиталось, а потом нас попросили попозировать фотографы. Мы постояли, подержали эту капсулу. Был песчаный какой-то бугорочик и мы боялись, что раньше времени она у нас туда из детских ручек ускользнет. Но все обошлось хорошо, и мы ее туда опустили, - рассказала Марина Остапенко.Участница закладки капсулы говорит, что много лет надеялась стать участницей её вскрытия.- Я была одна из многих тысяч того времени, того поколения, и никогда себя не выпячивала. Где бы я ни училась и ни работала, никогда не рассказывала о том, что принимала участие в закладке. Поэтому многие мои одноклассники только сейчас узнали, что историческая дата подошла. Но мне было приятно, что я стала частью этого события. Мама часто вспоминала тот день и говорила: «Интересно, вспомнят тебя или нет». И я даже оставила девичью фамилию в надежде, что меня по ней разыщут. Правда, помог в этом мой родной дядя, который дал мои координаты нынешнему руководству города, - говорит Марина Остапенко.Марина Остапенко рассказала, что живет она в Ижевске, работает учителем русского языка и литературы в школе.- Неожиданна вся эта ситуация с потерей капсулы для меня. Я знаю, что тумбу, под которой была зарыта капсула, двигали, она стояла не на родном месте. Искали ее не там. Но столько лет прошло, поэтому всякое могло случиться. И хорошо, что нашелся резервный вариант. Что вот мы все-таки услышали сегодня все и увидели, - рассказала Марина Остапенко.