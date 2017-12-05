Жительнице Жанаозена на два года ограничили свободу за мошенничество



1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, - наказывается штрафом в размере до 4000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Обвиняемая, как сообщили в суде, обещала потерпевшей С. оформить кредит в одном из банков на сумму 10 миллионов тенге, и потребовала 200 тысяч тенге.За оформление кредита в три миллиона тенге подсудимая потребовала у потерпевшей Р. 334 тысячи тенге.- Обманным путем обвиняемая причинила материальный ущерб потерпевшим на общую сумму 534 тысячи тенге. Суд признал ее виновной по пункту 2 части 2 статьи 190 УК РК и приговорил к двум годам ограничения свободы с конфискацией личного имущества, добытого незаконным путем, - сообщила пресс-служба Жанаозенского городского суда.Приговор не вступил в законную силу.