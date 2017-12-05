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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:34

Просмотров: 174

Исследование: Зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг Мангистау выросли на 9,6%

Среднемесячная заработная плата составила 110 870 тенге (+9,6% с 2016 года). Об этом сообщает Finprom.kz.

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Самые высокие заработные платы – в Астане (154 046 тенге), Алматы (123 388 тенге) и Атырауской области (116 198 тенге).

Исследование: Зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг Мангистау выросли на 9,6%


В Мангистауской области с начала года оказаны медицинские услуги на 6429,1 миллиарда тенге.

Первичный прием врача в Актау, как подсчитали аналитики, стоит в среднем 2262 тенге. УЗИ брюшной полости обойдется пациенту в 2877 тенге. Общий анализ крови – 711 тенге.

Самый дорогой прием врача – в Алматы (4136 тенге). УЗИ стоит в среднем 4457 тенге, а общий анализ крови – 1888 тенге.

Исследование: Зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг Мангистау выросли на 9,6%


Айнур Айыпханова, генеральный директор РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК, заявила, что зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике. По ее словам, планируется достичь такой зарплаты как минимум в половине медицинских организаций. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты.

Среднемесячная заработная плата по итогам III квартала в Мангистау составила 260 591 тенге.


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