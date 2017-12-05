Исследование: Зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг Мангистау выросли на 9,6%

В Мангистауской области с начала года оказаны медицинские услуги на 6429,1 миллиарда тенге.
Первичный прием врача в Актау, как подсчитали аналитики, стоит в среднем 2262 тенге. УЗИ брюшной полости обойдется пациенту в 2877 тенге. Общий анализ крови – 711 тенге.
Самый дорогой прием врача – в Алматы (4136 тенге). УЗИ стоит в среднем 4457 тенге, а общий анализ крови – 1888 тенге.
Айнур Айыпханова, генеральный директор РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» Минздрава РК, заявила, что зарплату казахстанских врачей хотят сделать в полтора раза больше средней по республике. По ее словам, планируется достичь такой зарплаты как минимум в половине медицинских организаций. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет от 0,9 до 1,2 от среднеказахстанской зарплаты.
Среднемесячная заработная плата по итогам III квартала в Мангистау составила 260 591 тенге.