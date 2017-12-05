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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:31

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На закуп лекарств в 2017 году из бюджета Мангистау выделили более двух миллиардов тенге

В Мангистауской области 70% больных обеспечены лекарственными средствами. Об этом на аппаратном совещании с участием акима региона сообщила Клара Оралбаева, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото sobytiya.net
В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи лекарствами обеспечивают пациентов, проходящих стационарное и амбулаторное лечение. Иммунопрофилактика населения также проводится бесплатно.

- На закуп лекарственных препаратов в 2017 году выделено 2 542 916 000 тенге. Обеспечено лекарственными средствами 72 180 больных, или 70%. Управлением здравоохранения проведены закупочные процедуры, на текущий момент договоры на стадии заключения. Предпринимаемые меры позволят обеспечить амбулаторных больных лекарствами в январе и феврале 2018 года, - сообщила Клара Оралбаева.

На совещании выступил Аят Карсыбаев, руководитель управления государственных закупок. Он сообщил, что с начала 2017 года департамент внутреннего аудита Мангистауской области проверил 7147 лотов государственных закупок на общую сумму 214 миллиардов 412 миллионов тенге.

- Нарушения выявлены в 599 лотах общей суммой 27 миллиардов 735 миллионов тенге. За незаконное требование к конкурсной документации направлены замечания 363 лотам общей суммой шесть миллиардов тенге. Департамент строительства допустил 31% нарушений, 23% - департамент пассажирских перевозок и автомобильных дорог, 14% - акимат Актау и 7% - акимат Жанаозена. Нарушения связаны с низким профессионализмом в работе комиссии по государственным закупкам. Поэтому я хотел бы попросить предусмотреть бюджетные средства на повышение квалификации специалистов по государственным закупкам в следующем году, - сказал Аят Карсыбаев.


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Комментарии ( 1 )

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  • Фома
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:44
Цифры красивые, а по факту, очень часто, в аптеках которые должны выдавать бесплатные лекарства, лекарств или нет или (более частый вариант) за деньги есть, а по бесплатному рецепту, в это же время - НЕТ.
Или денег выделяют недостаточно или аптеки, выиграв тендер, беспредельничают.
А ведь бесплатные лекарства выдают людям, которые уже не могут зарабатывать на беспредельно дорогие лекарства.
И, похоже, что аптеки в этом никто не контролирует.
 
 

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