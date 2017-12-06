В Мангистауской областной больнице ограничили доступ посетителей

Здание МОБ. Фото автора из архива Lada.kz

В больнице введен масочный режим для посетителей и сотрудников больницы.



- Вход в больницу разрешен в бахилах, без верхней одежды и по специальному разрешению врача. Не более одного человека к одному пациенту. Время пребывания – с 11:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00. Прием передач – с 9:00 до 13:00 через постовую медсестру. Беседа с лечащим врачом – с 12:00 до 14:00. Запрещается вход детям до 12 лет, - проинформировали в МОБ.



Медработникам предписано менять маски каждые три часа, чаще проветривать палаты.



- При выявлении признаков ОРВИ и гриппа у пациентов их изолируют от остальных больных. Информация незамедлительно будет поступать в областную инфекционную больницу, - сообщили в МОБ.