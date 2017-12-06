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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 674

В Мангистауской областной больнице ограничили доступ посетителей

Для профилактики острых вирусных инфекций и гриппа в Мангистауской областной больнице (МОБ) с 1 декабря по 30 апреля объявлен карантин. Об этом сообщили в администрации МОБ.

Здание МОБ. Фото автора из архива Lada.kz
В больнице введен масочный режим для посетителей и сотрудников больницы.

- Вход в больницу разрешен в бахилах, без верхней одежды и по специальному разрешению врача. Не более одного человека к одному пациенту. Время пребывания – с 11:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00. Прием передач – с 9:00 до 13:00 через постовую медсестру. Беседа с лечащим врачом – с 12:00 до 14:00. Запрещается вход детям до 12 лет, - проинформировали в МОБ.

Медработникам предписано менять маски каждые три часа, чаще проветривать палаты.

- При выявлении признаков ОРВИ и гриппа у пациентов их изолируют от остальных больных. Информация незамедлительно будет поступать в областную инфекционную больницу, - сообщили в МОБ.


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Комментарии ( 2 )

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cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:49
Ах-ха-ха.....каждый год объявляют- а толку нуль!!!!как шляются все кому не лень- саке,баке и прочие родственники,без масок,без халатов и бахилл так и будут шлятся....я в прошлом году лежал- видел весь этот беспредел...Там не больница- а родственный клан прям...
 
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  • Ingul
 русалка (Посетители) Сегодня, 17:44
вот правильно! пусть наводят там у себя порядок.
В последний раз была в палате, так там такая духота, все кашляют, запах стоит невыносимый. окна были заклеены я так и поняла, что не проветривают комнаты, а когда это нужно делать регулярно.
 
 

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