У пассажира поезда Атырау-Мангистау изъяли 3,6 кг гашиша

Фото пресс-службы ДВД на транспорте МВД РК

Инцидент произошел на перегоне Каркол-Бейнеу. Досудебное расследование ведут по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта).



- Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом 3,566 кг. Задержанный водворен в изолятор временного содержания УВД Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.