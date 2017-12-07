У пассажира поезда Атырау-Мангистау изъяли 3,6 кг гашиша

- Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» общим весом 3,566 кг. Задержанный водворен в изолятор временного содержания УВД Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.
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