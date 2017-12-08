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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 1001

Обзор ситуации на автозаправках Актау 8 декабря

Корреспонденты Lada.kz подготовили очередной обзор ситуации на заправках Актау. Обзор составлен 8 декабря в 12:00. Проблемы наблюдаются с продажей бензина марки АИ-95.

Фото автора
Бензин марки АИ-95 по талонам отпускают на заправке «Барсойл» и «Sinooil». АИ-92 на обеих заправках отпускают по 162 тенге за литр. Дизельное топливо продают по 157 тенге за литр.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 8 декабря


На заправках «КазМунайГаз» в свободной продаже бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Отпускают АИ-92 по 161 тенге за литр, дизель - по 155 тенге и АИ-95 - по 179 тенге за литр.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 8 декабря


На заправках «Helios» бензин марки АИ-92 отпускают по 162 тенге за литр, АИ-95 - по 178 тенге. Дизельное топливо есть в наличии и отпускают его по 160 тенге за литр.

Обзор ситуации на автозаправках Актау 8 декабря


Сжиженный газ на заправках «КазМунайГаз» продают по 45 тенге за литр. Есть небольшие очереди.

На частных заправках цена на газ колеблется от 50 до 55 тенге за литр. Очереди небольшие, топливо в наличии.


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Комментарии ( 7 )

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  • Ruslan Konys
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:29
Ничего, скоро запустят отечественные "модернизированные" НПЗ и все ваши проблемы сойдут на нет. Осталось совсем немного потерпеть. Года эдак до 2050-го...
 
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  • Ёж
 Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 16:19
ДВА Дня назад индустриализация!!! А тут оппа на тебе бензина нету !!! Нам еще нужна программа"Новые министора энергетики", "Новый аким Мангистауской области","Политический Жангыру" и тому подобные программы! А то народ уже все на пределе! Уважаемы метсенаты И Е.Тугжанов не надо воевать и так то бедным народом, надо воевать с бедностью в народе! Вы уйдете наполнив корманы а народ останется и на века пудет помнить вашу сонную работу! Даже есть анегдот про пердуна аксакала который громко пердел и народ его запомнил и его пердешь стал календарем !!! Ваши обещяние пусть не станут пердунством! angry angry angry
 
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  • Егерь
  • Ruslan Konys
  • Ёж
 Союз (Посетители) Сегодня, 16:11
Чего бы не болтали своими языками "ответственные" чинуши разных уровней, а цена на топливо растёт и растёт, а карманы чиновников-жлобов, курирующих топливо-энергетическую отрасль пухнут и пухнут! Понятий совесть и порядочность для них не существует.
 
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Vlad (Посетители) Сегодня, 16:04
Гелиос возле Орбиты 95-й свободно до 9:00, потом по талонам
 
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:34
Цитата: ABCD
Что за качели по цене газа ,у казмуная одна,у частников другая

На казмунае газ не воняет,но по 45.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 15:12
Что за качели по цене газа ,у казмуная одна,у частников другая,что за хрень,что они себе позволяют,или кто им это позволяет,где причина их наглости?
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 14:44
На Гелеосе у Военкомата 95-й по талонам!
 
 

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