Обзор ситуации на автозаправках Актау 8 декабря

Бензин марки АИ-95 по талонам отпускают на заправке «Барсойл» и «Sinooil». АИ-92 на обеих заправках отпускают по 162 тенге за литр. Дизельное топливо продают по 157 тенге за литр.На заправках «КазМунайГаз» в свободной продаже бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Отпускают АИ-92 по 161 тенге за литр, дизель - по 155 тенге и АИ-95 - по 179 тенге за литр.На заправках «Helios» бензин марки АИ-92 отпускают по 162 тенге за литр, АИ-95 - по 178 тенге. Дизельное топливо есть в наличии и отпускают его по 160 тенге за литр.Сжиженный газ на заправках «КазМунайГаз» продают по 45 тенге за литр. Есть небольшие очереди.На частных заправках цена на газ колеблется от 50 до 55 тенге за литр. Очереди небольшие, топливо в наличии.