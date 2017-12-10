Рост цен на коммунальные услуги в РК: Мангистау на четвертом месте

Фото Рашида Исмагилова

Самое значительное подорожание коммунальных услуг, как сообщает аналитический портал, в Южно-Казахстанской области. Здесь тарифы выросли на 19,2%. На втором месте Павлодарская область (+17,4%). Замыкает тройку регионов с самым резким ростом тарифов Северо-Казахстанская область (+11%).



Самый низкий рост тарифов зарегистрирован в Кызылординской области (+2,7%).



- Наиболее значительно в этом году повысились тарифы на горячую воду, газ и центральное отопление. Стоимость горячей воды за 11 месяцев выросла на 14,9%. Казахстанцы в среднем платят по 237 тенге за 1 кубический метр. С января по ноябрь тарифы на газ в среднем по РК выросли на 10,6% против прироста на 7,5% годом ранее. За 1 кубический метр природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, тариф составляет в среднем 18,4 тенге, за 1 кг сжиженного - 148,75 тенге. Тарифы на центральное отопление в этом году поднялись на 9,6%, что выше темпов роста цен за аналогичный период прошлого года. Такая услуга казахстанцам обходится почти в 3 900 тенге за 1 Гкал, - сообщает Energyprom.kz