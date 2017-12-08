Как провести ближайшие выходные в Актау

Спортивные мероприятия

Республиканский турнир по вольной борьбе

Суперкубок по футзалу

Мастер-классы для детей

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс в семейном центре Kinder Land

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Выставка восковых фигур

Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей кино

«Жги!»

«Счастливого дня смерти»

«Очень плохие мамочки 2»



«Четверо против банка»

«Эспен в королевстве троллей»

В VIII открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек участвуют спортсмены из Казахстана, России, Азербайджана и Узбекистана. Турнир пройдет 9 и 10 декабря в спортивном комплексе «Мангистау Арена» в 33 микрорайоне. Вход свободный. Начало в 10:00.Матч за Суперкубок пройдет 10 декабря в спортивном комплексе «Батыр» в 34 А микрорайоне Актау. В состязаниях примут участие команда «Ынта», чемпион Мангистауской области 2017 года, и команда «Акжол Курылыс», обладатель кубка 2016 года. Начало матча в 15:00. Вход бесплатный.В субботу и воскресенье в ресторане Caruso пройдут мастер-классы для детей и подростков от шеф-повара. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность от двух до двух с половиной часов. Запись по телефону: 8 777 120 8812.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888.Семейный центр Kinder Land в субботу и воскресенье приглашает детей на мастер-классы. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.Семейный центр «Апельсинка» в субботу приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В областном историко-краеведческом музее можно увидеть восковые фигуры исторических личностей: императоров, политиков, военных, поэтов, а также персонажей уже полюбившихся детских мультфильмов. Фигуры, застывшие в реалистичных позах, максимально приближены к оригиналам.Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 мкр. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00 часов. Вход платный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Алевтина Романова служит надсмотрщицей в женской колонии. Из образа строгой надзирательницы выбивается лишь одно — её голос, которому позавидовала бы оперная дива. Правда, таланта своего Алевтина стесняется с самого детства и лишь изредка, когда никого нет рядом, поёт для самой себя. Но как бы Ромашка, как её шутливо называют друзья, ни скрывалась, одной из заключенных удаётся тайно записать её пение на телефон и выложить в интернет. Запись становится сенсацией, и Алевтину приглашают в Москву на главное песенное шоу страны. В героине просыпается искреннее желание изменить свою жизнь, но она совершенно не готова к конкурсу. Единственным человеком, способным помочь подготовиться к выступлению и найти свой голос, становится та самая заключенная, в прошлом — певица.Режиссер: Кирилл Плетнёв. Актеры: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Никита Кологривый, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Екатерина Агеева, Вероника Кузнецова.Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.Режиссер: Кристофер Лэндон. Актеры: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Рейчел Мэттьюс, Джейсон Бэйл, Фи Ву, Донна ДюПлантье, Гиги Эрнета, Тени Интриаго, Роб Мелло.Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно. Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур. Актеры: Кристен Белл, Мила Кунис, Кэтрин Хан, Сьюзен Сарандон, Джастин Хартли, Кристин Барански, Джей Эрнандес, Шерил Хайнс, Питер Галлахер, Дэвид Уолтон.Актер, спортсмен и рекламный агент инвестируют все свои сбережения под хорошие проценты, но неожиданно их счета прогорают. Им остается только топить свое горе в ближайшем баре, где они встречают своего инвестиционного агента. Разгневанная троица пытается выместить зло на нем, но тот сам оказался жертвой начальства и лишился работы. Теперь у этой четверки есть выбор: смириться с ударом судьбы или спланировать и осуществить дерзкое ограбление банка, чтобы вернуть свои кровно заработанные. Режиссер: Вольфганг Петерсен. Актеры: Антье Трауэ, Тиль Швайгер, Александра Мария Лара, Яна Палласке, Маттиас Швайгхёфер, Михаэль Хербиг, Клаудия Михельсен, Ясмин Лорд, Фахри Огюн Ярдим, Ян Йозеф Лиферс.Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе. Актеры: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мэдс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен, Эллан Хайд, Гискен Арманд, Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд, Торбьорн Харр, Ида Урсин-Хольм.