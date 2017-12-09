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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 1137

В Актау третьеклассница потеряла 70% зрения после избиения в школе

В Актау третьеклассница Милана Минсин потеряла 70% зрения после того, как ее избили в школе. В городском отделе образования по данному факту проведут проверку.

Школа-лицей №7
Десятилетняя Милана Минсин была госпитализирована с сотрясением мозга и другими травмами в областную детскую больницу после того, как ее избили в школе. Девочка учится в лицее имени Марабаева. Все произошло на большой перемене, пока учителя не было в классе.

- Учительница вышла и оставила одну девочку за главную. Я вышла из класса, вернулась, все орали. Я сказала: «Можно потише», но они не отреагировали. Потом я написала на доске «Заткнитесь». У этой девочки, которую оставили за главную, началась истерика. Она спросила: «Кто это сделал?». Все показали на меня. Потом она взяла грязную тряпку и кинула в меня. Я встала и кинула в нее тоже. Она сказала: «Кто хотите, бейте Милану», и один мальчик на меня напал, а трое держали. Он побил меня по глазу, я разозлилась и оттолкнула его. Потом подошел его друг и сказал: «Что ты моего друга трогаешь?». Ударил меня по второму глазу. Они меня избивали там, я еле-еле вышла из класса, спустилась вниз и пошла к медсестре, - рассказала Милана Минсин.

Мама девочки Тамара Исаева говорит, что ни классный руководитель, ни администрация школы не сообщили ей о случившемся.



- Когда ее избили, она обратилась к медсестре школы. Но ни медсестра, ни учительница меня в курс дела не поставили. Я узнала обо всем только от дочки, когда пришла за ней. В итоге, после этого избиения у ребенка черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия глазного яблока. У нее потеря зрения на 70%. Были носовые кровотечения, - говорит Тамара Исаева.

После драки Милана Минсин неделю провела в больнице. Еще год ей придется стоять на учете у невропатолога.

- Сейчас ей пока нельзя ни бегать, ни прыгать, ни планшеты, ни читать, ничего. Она просто сидит, лежит, буквально выйдет на галерею на 20 минут, постоит, воздухом подышит и заходит обратно домой. А раньше она бегала целыми днями на улице, была всегда активная, а сейчас она этого ничего не может. Дети, которые это сделали, играют на улице, ходят в школу... Моя дочь тоже хочет в школу ходить, но не может, потому что теперь она месяц должна дома лечиться. Кроме того, нас еще на учет поставили на год к неврологу, куда мы должны каждые три месяца ходить наблюдаться. Возможно, в дальнейшем ей предстоит еще лечиться. И мы не знаем, вернется к ней зрение или нет. Врачи вроде говорят, что вернется, а где гарантия? Гарантию никто не дает, - говорит Тамара Исаева.

Врачи подтвердили, что девочка получила сотрясение головного мозга.

- В момент осмотра девочка жаловалась на головные боли, головокружение, слабость. В момент осмотра ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Поставлен диагноз: сотрясение головного мозга. При повторном осмотре головные боли усилились, беспокоили постоянные головокружения, тревожный сон, зафиксировано снижение зрения, потемнение перед глазами, и мной девочка была направлена на стационарное лечение в детскую областную больницу. Так как было сотрясение головного мозга, ребенок поставлен на диспансерный учет к невропатологу, - рассказала Кырмызы Казиева, врач-невропатолог городской детской поликлиники №2.

Тамара Исаева написала заявления в городской отдел образования и прокуратуру города. Мама Миланы надеется наказать администрацию школы.

- С того момента как мою дочь избили и до сегодняшнего дня ни администрация школы, ни родители этих детей не извинились и не поинтересовались, как чувствует себя мой ребенок. Я хочу, чтобы наказали виновных, чтобы наказали администрацию школы, потому что они были в курсе произошедшего, но решили конфликт замять. Но это мой единственный ребенок, это вся моя жизнь. За месяц до этого ей сломали палец на руке. И если тогда я поверила, что это случайность, теперь я не намерена это так оставлять. Я теперь уже боюсь отправлять ребенка в школу и не знаю, что в следующий раз ждать, - говорит Тамара Исаева.

В самой школе с выводами не торопятся. Говорят, что девочка сама могла быть провокатором конфликта.



- Милана очень высокая, рослая девочка. Этот мальчик, который ее ударил, он был один, а второй ее просто держал. Милану никто не избивал, об избиении речи не было. Этот мальчик в два раза меньше Миланы. После произошедшего мы разобрались, что произошло, и в общем-то извинились все друг перед другом. Про Милану мама тоже все не рассказывает, в том числе, что она приносила пряники, и я тоже была в шоке от этого, продавала их детям и говорила: «Поцелуйте мои ноги те, кто хочет получить пряники». И, самое страшное, дети целовали ноги, чтобы получить пряники, - говорит Кажета Бекжанова, директор школы-лицея №7.

В городском отделе образования по данному факту проведут проверку.

- На комиссии по делам несовершеннолетних мы всё это будем детально рассматривать. Конечно, это — школа-лицей, и это первый случай, что в ней такое произошло. Мы хотим, чтобы дети были дружные, поэтому еще раз со всеми переговорим и выясним, какая причина была. Пригласим всех родителей, директора, завуча по воспитательной работе, социологов, психологов и рассмотрим это заявление от и до, - сообщила Светлана Тулебаева, руководитель городского отдела образования.

Фото: Lada.kz. Видео Рашида Исмагилова


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Комментарии ( 11 )

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пипл (Посетители) Сегодня, 12:54
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  • тишка
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:50
Этот мальчик, который ее ударил, он был один, а второй ее просто держал.

за эти слова и как она спокойно это говорит уже можно ее уволить!

gita_12,
я в легком **** shock
 
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  • тишка
 живуздесь (Посетители) Сегодня, 12:48
А в какой школе была драка на территории среди малолетних, когда пятиклассник ножом в ногу ткнул оппоненту? Было незадолго до того как мы поступили в 7 школу, помню. Правда мы уж студенты.
А когда учились, девицы старшекласницы курили тонкие сигареты, сидя прям на скамейке недалеко от двери в школу, под окнами.
 
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  • Mestnyi
  • OpOp
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:42
что она несет? директор?! по поводу рюкзака носить... кто может это запретить? при чем здесь пряники? дело идет про избиение и нанесение вреда здоровью.

Lisi4ka,
это было в 9 школе.

родители учат отвечать ударом на удар, "око за око"

а как по-другому ? разве за себя не надо постоять? если тебя бьют, молча стоять и принимать все это? или учить уму разуму, что так нельзя делать ай яй яй ...
они еще и видео снимают как избивают мальчика или девочку толпой. не уж. ребенок должен за себя постоять уметь!и хоть одному но втащить так чтобы всем не повадно было
 
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  • тишка
 Ёж (Посетители) Сегодня, 12:25
Это беда. Следующие поколения будут каннибалами, судя по-всему. Государство ведет планомерное разложение общества.
Успокаивает только то, что я уже не увижу тех мрачных времен. Потомков жаль.
 
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  • живуздесь
  • Mestnyi
  • тишка
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:17
А эт детки только в начальных классах,
Что ждать от них в переходном в подростковом возрасте
Конечно, это — школа-лицей, и это первый случай, что в ней такое произошло.
А то что глазными каплями баловались подростки, лет эдак 5 назад, тоже ведь в этой школе было
 
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 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 12:13
Конечно, это — школа-лицей, и это первый случай, что в ней такое произошло. .

Да ладно??? Несколько лет назад из этой школы девочку избили толпой сзади ча-кура на стройке. Не зря говорят, дети жестокий народ. Считаю за такое родителей этих диких надо наказывать и требовать полного возмещения ущерба!
 
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 baks (Посетители) Сегодня, 12:09
щас новое поколение,поколение 21-го века,-это дети звери растут. что дальше с ними будет?
 
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  • тишка
 живуздесь (Посетители) Сегодня, 11:57
"- Милана очень высокая, рослая девочка. Этот мальчик, который ее ударил, он был один, а второй ее просто держал. Милану никто не избивал, об избиении речи не было. Этот мальчик в два раза меньше Миланы. После произошедшего мы разобрались, что произошло, и в общем-то извинились все друг перед другом. Про Милану мама тоже все не рассказывает, в том числе, что она приносила пряники, и я тоже была в шоке от этого, продавала их детям и говорила: «Поцелуйте мои ноги те, кто хочет получить пряники». И, самое страшное, дети целовали ноги, чтобы получить пряники, - говорит Кажета Бекжанова, директор школы-лицея №7."
 Эт педагог говорит.

И это является основанием для причинения травм девочке? Какое отношение имеют пряники, когда принесенные и якобы проданные детям, а также якобы целование ног, к данному конкретному случаю, а? А врачи, получается, необоснованно диагноз что ли поставили?

Не секрет, что дети в начальной школе жестоки. Это возможно потому, что дома и на улице видят жестокость, родители учат отвечать ударом на удар, "око за око". Стояли в очереди в поликлинике, слышала как бабушка сказала совсем маленькой внучке:"Он толкнул тебя? А что же ты стоишь? Ты тоже толкни так, чтоб он понял". Возраст оппонента - год от силы.
Дети зачастую грань переходят, думая, что жестокостью можно предупредить жестокость по отношению к ним самим. А взрослые не могут профессионально подойти к вопросу воспитания.
Тамара Исаева делайте свое материнское дело. Удачи!
Только спокойствие соблюдайте.
П.С. Видео с директором только что решилась посмотреть, не хотелось ни видеть, ни слышать эту даму. Я не пойму, портфель нельзя носить своему ребенку? Мы три года носили. Никто не запрещал crazy Вот уже действительно 7 школа help
 
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 gita_12 (Посетители) Сегодня, 11:51
"Милана очень высокая, рослая девочка. Этот мальчик, который ее ударил, он был один, а второй ее просто держал". - АПУПЕТЬ!!!
А давайте, эксперимент: вас будет кто-то ПРОСТО держать, а кто-то будет бить. А? СЛАБО?...
 
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