В Актау третьеклассница потеряла 70% зрения после избиения в школе

Десятилетняя Милана Минсин была госпитализирована с сотрясением мозга и другими травмами в областную детскую больницу после того, как ее избили в школе. Девочка учится в лицее имени Марабаева. Все произошло на большой перемене, пока учителя не было в классе.- Учительница вышла и оставила одну девочку за главную. Я вышла из класса, вернулась, все орали. Я сказала: «Можно потише», но они не отреагировали. Потом я написала на доске «Заткнитесь». У этой девочки, которую оставили за главную, началась истерика. Она спросила: «Кто это сделал?». Все показали на меня. Потом она взяла грязную тряпку и кинула в меня. Я встала и кинула в нее тоже. Она сказала: «Кто хотите, бейте Милану», и один мальчик на меня напал, а трое держали. Он побил меня по глазу, я разозлилась и оттолкнула его. Потом подошел его друг и сказал: «Что ты моего друга трогаешь?». Ударил меня по второму глазу. Они меня избивали там, я еле-еле вышла из класса, спустилась вниз и пошла к медсестре, - рассказала Милана Минсин.Мама девочки Тамара Исаева говорит, что ни классный руководитель, ни администрация школы не сообщили ей о случившемся.- Когда ее избили, она обратилась к медсестре школы. Но ни медсестра, ни учительница меня в курс дела не поставили. Я узнала обо всем только от дочки, когда пришла за ней. В итоге, после этого избиения у ребенка черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, контузия глазного яблока. У нее потеря зрения на 70%. Были носовые кровотечения, - говорит Тамара Исаева.После драки Милана Минсин неделю провела в больнице. Еще год ей придется стоять на учете у невропатолога.- Сейчас ей пока нельзя ни бегать, ни прыгать, ни планшеты, ни читать, ничего. Она просто сидит, лежит, буквально выйдет на галерею на 20 минут, постоит, воздухом подышит и заходит обратно домой. А раньше она бегала целыми днями на улице, была всегда активная, а сейчас она этого ничего не может. Дети, которые это сделали, играют на улице, ходят в школу... Моя дочь тоже хочет в школу ходить, но не может, потому что теперь она месяц должна дома лечиться. Кроме того, нас еще на учет поставили на год к неврологу, куда мы должны каждые три месяца ходить наблюдаться. Возможно, в дальнейшем ей предстоит еще лечиться. И мы не знаем, вернется к ней зрение или нет. Врачи вроде говорят, что вернется, а где гарантия? Гарантию никто не дает, - говорит Тамара Исаева.Врачи подтвердили, что девочка получила сотрясение головного мозга.- В момент осмотра девочка жаловалась на головные боли, головокружение, слабость. В момент осмотра ее состояние оценивалось как средней степени тяжести. Поставлен диагноз: сотрясение головного мозга. При повторном осмотре головные боли усилились, беспокоили постоянные головокружения, тревожный сон, зафиксировано снижение зрения, потемнение перед глазами, и мной девочка была направлена на стационарное лечение в детскую областную больницу. Так как было сотрясение головного мозга, ребенок поставлен на диспансерный учет к невропатологу, - рассказала Кырмызы Казиева, врач-невропатолог городской детской поликлиники №2.Тамара Исаева написала заявления в городской отдел образования и прокуратуру города. Мама Миланы надеется наказать администрацию школы.- С того момента как мою дочь избили и до сегодняшнего дня ни администрация школы, ни родители этих детей не извинились и не поинтересовались, как чувствует себя мой ребенок. Я хочу, чтобы наказали виновных, чтобы наказали администрацию школы, потому что они были в курсе произошедшего, но решили конфликт замять. Но это мой единственный ребенок, это вся моя жизнь. За месяц до этого ей сломали палец на руке. И если тогда я поверила, что это случайность, теперь я не намерена это так оставлять. Я теперь уже боюсь отправлять ребенка в школу и не знаю, что в следующий раз ждать, - говорит Тамара Исаева.В самой школе с выводами не торопятся. Говорят, что девочка сама могла быть провокатором конфликта.- Милана очень высокая, рослая девочка. Этот мальчик, который ее ударил, он был один, а второй ее просто держал. Милану никто не избивал, об избиении речи не было. Этот мальчик в два раза меньше Миланы. После произошедшего мы разобрались, что произошло, и в общем-то извинились все друг перед другом. Про Милану мама тоже все не рассказывает, в том числе, что она приносила пряники, и я тоже была в шоке от этого, продавала их детям и говорила: «Поцелуйте мои ноги те, кто хочет получить пряники». И, самое страшное, дети целовали ноги, чтобы получить пряники, - говорит Кажета Бекжанова, директор школы-лицея №7.В городском отделе образования по данному факту проведут проверку.- На комиссии по делам несовершеннолетних мы всё это будем детально рассматривать. Конечно, это — школа-лицей, и это первый случай, что в ней такое произошло. Мы хотим, чтобы дети были дружные, поэтому еще раз со всеми переговорим и выясним, какая причина была. Пригласим всех родителей, директора, завуча по воспитательной работе, социологов, психологов и рассмотрим это заявление от и до, - сообщила Светлана Тулебаева, руководитель городского отдела образования.