Жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице

- Мне сказали, что места пока нет и ее положат только после того, как освободится. Как она должна кормить ребенка?, - возмутилась Балзия Тенельбаева.

- Чтобы отогреть, ребенка, который был в зимнем комбинезоне, положили на грелку. Она оказалась дырявой. Девочка пролежала в воде, комбинезон полностью промок. На мою жалобу старшая медсестра ответила, что все грелки старые и их должны списать, - пояснила Балзия Тенельбаева.

- Он повел к себе в кабинет и стал рассказывать о проблемах больницы. Сказал, что обращался с заявлениями во всевозможные инстанции по поводу нехватки кроватей и финансирования. Только после моих возмущений главный врач выделил бокс. Три часа мы прождали, пока пройдет кварцевание и нас, наконец-то, положили в палату, - рассказала Балзия Тенельбаева.



