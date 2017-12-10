Жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице

9 декабря бабушка приехала в больницу и вызвала главного врача.
В таких же условиях, по ее словам, находятся мамы других больных детей.
Балзия Тенельбаева планирует обратиться в областное управление здравоохранение.
Наш корреспондент обратился за комментариями в инфекционную больницу.
Напомним, ранее уже поступала жалоба на условия в инфекционном отделении Мангистауской областной больницы. Главный врач сказал, что заявку с указанием актуальных проблем в больнице рассматривают в областном управлении здравоохранения с января 2017 года. При сдаче больницы в эксплуатацию в 1981 году она была рассчитана на 250 000 человек населения в области. На данный момент эта цифра увеличилась почти в три раза, поэтому стационар всегда перегружен, в одну палату вместо двух больных приходится госпитализировать четверых и больше.
Больнице, как отметил главный врач, требуется капитальный ремонт. Уже составлена смета и дефектная ведомость. С начала 2017 года в областное управление здравоохранения руководством больницы было направлено несколько письменных обращений по этому поводу.