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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:59

Просмотров: 2417

Жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице

По словам женщины, мамы с детьми спят на полу.

Женщины спят на полу
Мать с дочерью (4,5 месяцев), по словам их бабушки Балзии Тенельбаевой, с температурой 39,6 вечером 8 декабря доставили на карете скорой помощи в больницу. Девочке сделали укол, положили в манеж, а матери сказали, что места нет и предоставили стул, на котором она просидела ночь в коридоре.

- Мне сказали, что места пока нет и ее положат только после того, как освободится. Как она должна кормить ребенка?, - возмутилась Балзия Тенельбаева.


Жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице


- Чтобы отогреть, ребенка, который был в зимнем комбинезоне, положили на грелку. Она оказалась дырявой. Девочка пролежала в воде, комбинезон полностью промок. На мою жалобу старшая медсестра ответила, что все грелки старые и их должны списать, - пояснила Балзия Тенельбаева.


9 декабря бабушка приехала в больницу и вызвала главного врача.

Жительница Актау пожаловалась на условия в детской инфекционной больнице


- Он повел к себе в кабинет и стал рассказывать о проблемах больницы. Сказал, что обращался с заявлениями во всевозможные инстанции по поводу нехватки кроватей и финансирования. Только после моих возмущений главный врач выделил бокс. Три часа мы прождали, пока пройдет кварцевание и нас, наконец-то, положили в палату, - рассказала Балзия Тенельбаева.


В таких же условиях, по ее словам, находятся мамы других больных детей.

Балзия Тенельбаева планирует обратиться в областное управление здравоохранение.

Наш корреспондент обратился за комментариями в инфекционную больницу.



Напомним, ранее уже поступала жалоба на условия в инфекционном отделении Мангистауской областной больницы. Главный врач сказал, что заявку с указанием актуальных проблем в больнице рассматривают в областном управлении здравоохранения с января 2017 года. При сдаче больницы в эксплуатацию в 1981 году она была рассчитана на 250 000 человек населения в области. На данный момент эта цифра увеличилась почти в три раза, поэтому стационар всегда перегружен, в одну палату вместо двух больных приходится госпитализировать четверых и больше.

Больнице, как отметил главный врач, требуется капитальный ремонт. Уже составлена смета и дефектная ведомость. С начала 2017 года в областное управление здравоохранения руководством больницы было направлено несколько письменных обращений по этому поводу.


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Комментарии ( 8 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 01:06
Вот в 4м гостинницу которая скалы рушит в пользу государства изъять и все коттеджи и сделать больницу и тд для детей бесплатную , вот это будет подвиг от акимов и польза населению

Сталина на них нету...
 
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 Едрапед (Посетители) Сегодня, 00:43
Онкоцентр не достроен, потому-что, как говорят, имеются опасные нарушения при строительстве.
В стране, а не только в Актау, не хватает ни больниц, ни врачей. Зато ЭКСПО... :)

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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ффф (Посетители) Вчера, 21:57
Тюхман87,
kolu411,
Вы, уважаемые, путаете теплое с мягким. Деньги на бордюры, украшение города и деньги на здравоохранение-это разные статьи бюджета. Если даже город не украсят, на больнице это никак не скажется. Вот как нужно поднимать вопрос: почему онкодиспансер не достроен, инфекционная больница без ремонта и кроватей, в роддоме в 3 раза меньше боксов для недоношенных детей, чем требуется, но постоянно закупается дорогостоящее оборудование, которое потом не могут использовать? Потом находят на свалке. Или кардиоцентр: новое здание, оборудование, а врачи все ушли и операций нет? Ладно когда через газету пробивали эти гранитные бордюры (каждый день к каждой статье комментарии про бордюры, прям как про тротуарные дорожки сейчас), ладно когда фонари в парке бьют (не верю я в хулиганов, скорее денежка нужна на новые фонари). Но тут речь о здоровье, о детях. Ничего святого не осталось?

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
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 manwyk (Посетители) Вчера, 21:10
Когда,когда уже там наверху займутся здравоохранением?Сколько можно к народу относиться как скоту,выживет - выживет,не выживет - не выживет?И врачи и прочий медперсонал бедные и нищие и больные не получают должного лечения.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 kolu411 (Посетители) Вчера, 20:58
Гранитные бордюры для нынешнего правительства важнее детей. Позор на ваши головы!!!
 
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 Тюхман87 (Посетители) Вчера, 20:50
Уважаемый Аким!
Лично мне, не нужна елка и украшения за 18 миллионов! Каждый год идет отмыв денег на месяц, какой то маленький месяц!!!!
Сделайте ремонт в инфекционке, создайте условия детям и мамам! Стыдно должно быть вам, город украшать вы умеете! Показать так скажем "пафос" а мамы с детьми спят на полу! И в люльках сделаных при СССре!!!
Автор идите до конца!!!!!
 
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 Xoxma80 (Посетители) Вчера, 20:22
Помимо всего прочего я не поняла- зачем на грелку положили ребенка, у которого температура 39.6? Греть? Зачем?
 
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 Ёж (Посетители) Вчера, 20:16
Да пересажайте уже этих завов и замов! Народ не желает жить в д*****!
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 20:10
Наша инфекционная никогда не славилась гостеприимством. Так что ...
 
 

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