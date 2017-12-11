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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 750

Операцию по пластике мочеточника провели в Мангистауской областной больнице

Подобная операция, как рассказали в Мангистауской областной больнице (МОБ), в регионе проведена впервые. Об этом рассказал Мухамеджан Нургазиев, заместитель директора МОБ по хирургии.

Профессор Галямов (в центре) с мангистаускими хирургами. Фото предоставлено МОБ
Анастасии, 24-летней пациентке, которая с двух лет страдала аномалией развития верхних мочевыводящих путей, удалили мочеточник и заместили его трансплантатом из тонкой кишки больной.

Лапароскопическую операцию провел профессор Эдуард Галямов, главный хирург Москвы. Операция, длившаяся около трех часов, со слов Мухамеджана Нургазиева, технически прошла успешно.

- Эдуард Галямов провел более 100 таких операций в разных странах. Прогноз для пациентки благоприятный. Получив мастер-класс у профессора Галямова, мы планируем проводить подобные операции самостоятельно, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.

Как рассказала сама Анастасия, многочисленные операции в казахстанских и российских клиниках ей не помогли.

- Через неделю после операции пациентку выписали домой, - сообщил Мухамеджан Нургазиев.


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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:20
Учитесь ребята,это нужное дело,в ваших руках людские судьбы,жизни. Надо чаще отправлять в другие центры, именно на повышение мастерства и опыта наших врачей,а не ездить просто для галочки.
 
 

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