Операцию по пластике мочеточника провели в Мангистауской областной больнице

Профессор Галямов (в центре) с мангистаускими хирургами. Фото предоставлено МОБ

Анастасии, 24-летней пациентке, которая с двух лет страдала аномалией развития верхних мочевыводящих путей, удалили мочеточник и заместили его трансплантатом из тонкой кишки больной.



Лапароскопическую операцию провел профессор Эдуард Галямов, главный хирург Москвы. Операция, длившаяся около трех часов, со слов Мухамеджана Нургазиева, технически прошла успешно.



- Эдуард Галямов провел более 100 таких операций в разных странах. Прогноз для пациентки благоприятный. Получив мастер-класс у профессора Галямова, мы планируем проводить подобные операции самостоятельно, - прокомментировал Мухамеджан Нургазиев.



Как рассказала сама Анастасия, многочисленные операции в казахстанских и российских клиниках ей не помогли.



- Через неделю после операции пациентку выписали домой, - сообщил Мухамеджан Нургазиев.