Правозащитники Мангистау выявили нарушения в работе общественного транспорта

1. Пассажир имеет право:

1) осуществлять поездки на любом автобусе, троллейбусе и такси в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте;

2) приобрести проездной документ (билет);

3) получить место согласно приобретенному проездному документу (билету);

4) провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до семи лет, если он не занимает отдельного места, либо с оплатой проезда в размере пятидесяти процентов - детей в возрасте до пятнадцати лет с предоставлением им отдельных мест, кроме такси;

5) приобрести проездные документы (билеты) на детей в возрасте от 5 до 12 лет на международные перевозки, осуществляемые перевозчиками Республики Казахстан, с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости проездного документа (билета);

6) приобрести проездные документы (билеты) на детей в возрасте от 7 до 15 лет с оплатой пятьдесят процентов от полной стоимости проездного документа (билета);

7) проезда по приобретенному проездному документу (билету) без доплаты, если перевозчик вместо автобуса, предусмотренного расписанием, предоставляет другой автобус, проезд в котором стоит дороже;

8) сдать проездной документ (билет) до начала перевозки и получить обратно уплаченную за перевозку сумму за вычетом предусмотренных сборов;

9) на восстановление утерянного (поврежденного) проездного документа (билета) в порядке, установленном Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах норм, установленных Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

11) сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу;

12) объявить ценность багажа при сдаче к перевозке;

13) оспаривать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, соответствие уровня качества перевозки ее сертификату.

Пассажир имеет и иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.



2. Пассажир обязан:



1) во время поездки на маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа производить оплату и (или) иметь проездной документ (билет), и сохранять его до окончания поездки, за исключением проездного документа (билета), оформленного в электронной форме;

1-1) предъявлять проездной документ (билет) за проезд на общественном транспорте при регулярных автомобильных перевозках пассажиров и багажа по требованию представителя перевозчика;

2) соблюдать общественный порядок, требования, установленные Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

3) оплатить услуги перевозчика при перевозке багажа с объявленной ценностью, если договором не предусмотрено иное.

Пассажир несет и иные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан.

Факт оплаты проезда, провоза ручной клади в городском (сельском) сообщении за наличные деньги фиксируется выдачей пассажиру проездных документов (билетов).

При осуществлении регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа перевозчик обеспечивает водителей и кондукторов единой форменной одеждой, требования к которой устанавливаются местными исполнительными органами.



На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается перевозка пассажиров и наполнение салона автобусов, микроавтобусов в соответствии с их паспортной вместимостью, установленной предприятием-изготовителем:



1) в автобусах стоя и сидя в количестве, не превышающем его полной паспортной вместимости;

2) в микроавтобусах только сидя в количестве, не превышающем числа мест для сидения.

Автобусы, микроавтобусы и троллейбусы, используемые при регулярных городских (сельских) автомобильных перевозках пассажиров и багажа, должны оборудоваться громкоговорящей установкой, в случае функционирования автоматизированной системы управления устройством контроля за работой на линии.

Правозащитники провели две проверки в автобусных маршрутах №№104 и 105. Маршруты, со слов Никар Рафиковой, выбраны по пожеланию жителей населенных пунктов, прилегающих к Актау.- Нарушается право пассажира на приобретение проездного документа, предусмотренного статьей 20 Закона РК «Об автомобильном транспорте», и пунктом 42 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - Правила, прим.авт.). Кроме того, перевозчик нарушает пункт 23 Правил и не обеспечивает водителей и кондукторов единой форменной одеждой, салоны автобусов переполнены. Транспорт не оборудован громкоговорящей установкой, предусмотренной пунктом 333 Правил. На некоторых остановках отсутствуют площадки для безопасной высадки и посадки пассажиров, сооружения для защиты пассажиров от неблагоприятных погодных условий, - прокомментировала Никар Рафикова.