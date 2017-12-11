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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:58

Просмотров: 706

Правозащитники Мангистау выявили нарушения в работе общественного транспорта

Сотрудники ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» проверили маршрутные автобусы №№104 и 105. Подробнее об этом рассказала Никар Рафикова, президент общественного объединения.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Правозащитники провели две проверки в автобусных маршрутах №№104 и 105. Маршруты, со слов Никар Рафиковой, выбраны по пожеланию жителей населенных пунктов, прилегающих к Актау.

- Нарушается право пассажира на приобретение проездного документа, предусмотренного статьей 20 Закона РК «Об автомобильном транспорте», и пунктом 42 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - Правила, прим.авт.). Кроме того, перевозчик нарушает пункт 23 Правил и не обеспечивает водителей и кондукторов единой форменной одеждой, салоны автобусов переполнены. Транспорт не оборудован громкоговорящей установкой, предусмотренной пунктом 333 Правил. На некоторых остановках отсутствуют площадки для безопасной высадки и посадки пассажиров, сооружения для защиты пассажиров от неблагоприятных погодных условий, - прокомментировала Никар Рафикова.

Статья 20. Закона РК «Об автомобильном транспорте». Права и обязанности пассажира:

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Пункт 42 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

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Пункт 23 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

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Пункт 32 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

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Пункт 333 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

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Комментарии ( 4 )

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сембай (Посетители) Сегодня, 17:27
Правозащитники Мангистау выявили нарушения в работе общественного транспорта
Это показывает что у нас все-таки есть организация которая хочет защищать права потребителей. Но здесь самое главное результат был после проверки.
 
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Игаль Ивов (Посетители) Сегодня, 16:12
А целесообразно ли ВООБЩЕ использование данной марки автобусов марки ПАЗ-3205?!
Ведь эта марка малого класса и СЕЛЬСКОГО сообщения ПАЗ-3205.
Есть же более вместимые ПАЗики, которых почему-то очень мало, но есть в маршрутах по городу и пригороду.
Даёшь вместо ПАЗ-3205 - ПАЗ-5272!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • zhanino
 Светик (Посетители) Сегодня, 16:11
А почему проверили только два маршрута? Можно подумать на других маршрутах все идеально. Все надо проверять. Бардак полный творится. Автобусы Пазики, старые. Водитель за рулем то семечки грызет, то по сотке болтает. Так везет людей, как будто это дрова. За что поднимать цену? Ни автобусов, ни обслуживания, ни качества. Полная ж...а.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Казючка
 Ёж (Посетители) Сегодня, 15:17
А по количеству мест или габаритам автобусов нарушений нет? В лучшие времена на ПАЗиках возили только в недалекие поселки, но в городах всегда использовали только большие автобусы. Пробей и этот вопрос, Никар.
 
 

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