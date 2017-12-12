Нурлан Сабуров: У меня нет девиза по жизни

Lada.kz: Где Вы черпаете вдохновение?
Нурлан Сабуров: Отовсюду. Из личной жизни, из каких-то событий в мире, в стране, вокруг себя. Можно сказать, из жизни своей и своих близких.
Lada.kz: Над чем больше всего смеялись в последний раз?
Нурлан Сабуров: Даже не помню. Наверное, когда сын смеялся. У меня недавно сын родился, и вот он засмеялся – это меня рассмешило.
Lada.kz: Волнуетесь ли Вы перед выходом на сцену?
Нурлан Сабуров: Да, конечно. Не прям сильно, но волнуюсь всегда.
Lada.kz: Ориентируетесь ли Вы на реакцию зрителей во время выступления? Приходилось ли отходить от первоначального сценария?
Нурлан Сабуров: Ориентируюсь, чтобы понять, как они реагируют, чтобы сохранять тот или иной ритм. От первоначального сценария я отхожу очень редко. Не меняю его ход во время выступления. Для меня это странно. Может, другие комики это делают, но не я. Как запланировал выступление - так оно и пройдёт.
Lada.kz: Что, по Вашему мнению, самое смешное в нашей жизни?
Нурлан Сабуров: Я не знаю (смеётся), не могу сказать. Для каждого это всё субъективно.
Lada.kz: В одном из интервью Вы говорили, что все члены Вашей семьи – шутники. Считаете ли Вы, что чувство юмора передается по наследству?
Нурлан Сабуров: Не прям все шутники. Просто у каждого своё чувство юмора. Это не так, что все в моей семье разговаривают шутками. Может быть как-то генетически чувство юмора и передаётся по наследству, но в целом, мне кажется, это больше приобретённое, нежели наследственное.
Lada.kz: В своем монологе Вы отметили, что девушку можно разочаровать тем, что пришел с работы и устал. А в каком настроении возвращаетесь домой Вы?
Нурлан Сабуров: Уставшим. Но радует то, что дома есть покушать. В последнее время домой я возвращаюсь с наслаждением. Сейчас мы живём болеем-менее неплохо, поэтому возвращаться домой лучше, нежели года четыре назад.
Lada.kz: Помогает ли Вам чувство юмора решать бытовые проблемы?
Нурлан Сабуров: Думаю, что нет. В ссорах с женой бывает по-разному. Иногда получается отшутиться, иногда только усугубляю ситуацию.
Lada.kz: Как бы Вы описали себя в трех словах тем, кто не знаком с Вашим творчеством?
Нурлан Сабуров: Если как комика – не знаю. Наверное, не мне решать. Как человек – ленивый, нервный. Не люблю особо себя описывать.
Lada.kz: Есть ли у Вас жизненный девиз?
Нурлан Сабуров: Его нет (смеётся). Так и запишите.