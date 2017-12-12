Нурлан Сабуров: У меня нет девиза по жизни

Нурлан Сабуров – молодой казахстанский юморист, ставший известным после того, как вошел в состав труппы популярного шоу StandUp на телеканале ТНТ.Отовсюду. Из личной жизни, из каких-то событий в мире, в стране, вокруг себя. Можно сказать, из жизни своей и своих близких.Даже не помню. Наверное, когда сын смеялся. У меня недавно сын родился, и вот он засмеялся – это меня рассмешило.Да, конечно. Не прям сильно, но волнуюсь всегда.Ориентируюсь, чтобы понять, как они реагируют, чтобы сохранять тот или иной ритм. От первоначального сценария я отхожу очень редко. Не меняю его ход во время выступления. Для меня это странно. Может, другие комики это делают, но не я. Как запланировал выступление - так оно и пройдёт.Я не знаю (смеётся), не могу сказать. Для каждого это всё субъективно.Не прям все шутники. Просто у каждого своё чувство юмора. Это не так, что все в моей семье разговаривают шутками. Может быть как-то генетически чувство юмора и передаётся по наследству, но в целом, мне кажется, это больше приобретённое, нежели наследственное.Уставшим. Но радует то, что дома есть покушать. В последнее время домой я возвращаюсь с наслаждением. Сейчас мы живём болеем-менее неплохо, поэтому возвращаться домой лучше, нежели года четыре назад.Думаю, что нет. В ссорах с женой бывает по-разному. Иногда получается отшутиться, иногда только усугубляю ситуацию.Если как комика – не знаю. Наверное, не мне решать. Как человек – ленивый, нервный. Не люблю особо себя описывать.Его нет (смеётся). Так и запишите.