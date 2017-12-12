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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 1114

Нурлан Сабуров: У меня нет девиза по жизни

Стендап-комик Нурлан Сабуров ответил на вопросы Lada.kz в эксклюзивном интервью.

Фото Рашида Исмагилова
Нурлан Сабуров – молодой казахстанский юморист, ставший известным после того, как вошел в состав труппы популярного шоу StandUp на телеканале ТНТ.

Lada.kz: Где Вы черпаете вдохновение?

Нурлан Сабуров: Отовсюду. Из личной жизни, из каких-то событий в мире, в стране, вокруг себя. Можно сказать, из жизни своей и своих близких.

Lada.kz: Над чем больше всего смеялись в последний раз?

Нурлан Сабуров: Даже не помню. Наверное, когда сын смеялся. У меня недавно сын родился, и вот он засмеялся – это меня рассмешило.

Lada.kz: Волнуетесь ли Вы перед выходом на сцену?

Нурлан Сабуров: Да, конечно. Не прям сильно, но волнуюсь всегда.

Lada.kz: Ориентируетесь ли Вы на реакцию зрителей во время выступления? Приходилось ли отходить от первоначального сценария?

Нурлан Сабуров: Ориентируюсь, чтобы понять, как они реагируют, чтобы сохранять тот или иной ритм. От первоначального сценария я отхожу очень редко. Не меняю его ход во время выступления. Для меня это странно. Может, другие комики это делают, но не я. Как запланировал выступление - так оно и пройдёт.

Lada.kz: Что, по Вашему мнению, самое смешное в нашей жизни?

Нурлан Сабуров: Я не знаю (смеётся), не могу сказать. Для каждого это всё субъективно.

Lada.kz: В одном из интервью Вы говорили, что все члены Вашей семьи – шутники. Считаете ли Вы, что чувство юмора передается по наследству?

Нурлан Сабуров: Не прям все шутники. Просто у каждого своё чувство юмора. Это не так, что все в моей семье разговаривают шутками. Может быть как-то генетически чувство юмора и передаётся по наследству, но в целом, мне кажется, это больше приобретённое, нежели наследственное.

Lada.kz: В своем монологе Вы отметили, что девушку можно разочаровать тем, что пришел с работы и устал. А в каком настроении возвращаетесь домой Вы?

Нурлан Сабуров: Уставшим. Но радует то, что дома есть покушать. В последнее время домой я возвращаюсь с наслаждением. Сейчас мы живём болеем-менее неплохо, поэтому возвращаться домой лучше, нежели года четыре назад.

Lada.kz: Помогает ли Вам чувство юмора решать бытовые проблемы?

Нурлан Сабуров: Думаю, что нет. В ссорах с женой бывает по-разному. Иногда получается отшутиться, иногда только усугубляю ситуацию.

Lada.kz: Как бы Вы описали себя в трех словах тем, кто не знаком с Вашим творчеством?

Нурлан Сабуров: Если как комика – не знаю. Наверное, не мне решать. Как человек – ленивый, нервный. Не люблю особо себя описывать.

Lada.kz: Есть ли у Вас жизненный девиз?

Нурлан Сабуров: Его нет (смеётся). Так и запишите.



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Комментарии ( 6 )

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русалка (Посетители) Сегодня, 14:14
Выступление было просто -бомба!!! applause
 
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  • Ra_Zhum
 ROBIN (Посетители) Сегодня, 13:47
Были вчера на выступление, шутки "ниже пояса" в 70%, что непривычно)) даже для того кото смотрит Камеди клаб, но все шутки жизненные, концовка как он ушел "убила")) такого расставания со зрителем до этого я не видел)) зал сидел еще минуты две пока не включили свет и тогда все это поняли что это конец))
В областном драм.театре между тамбором лежала не закрепленная тряпка зеленого цвета(кавролан)-замените плиз, позор и поставьте на кассе аллюминивые окна вместо обшарпанных деревянных, на билетах до сих пор пишут ряд и место от руки, хотя в любом маломальском заведение уже стоят комп.системы с выводом свободных мест на экран, персонал девушки молодцы помогли сразу определится как лучше пройти к своему месту
 
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Mirror (Посетители) Сегодня, 13:17
Едрапед,
ну не ужели так трудно мозгами подумать
преждем чем писать.
всему свое время и место.
какой к черту интересный факт?
прямая логика творческого прогресса
согласно целевой аудитории....
абсолютно ничего нового и удивительного в этом "факте"
вы же после институа в детский сад не поступаете...
хотя можете вернуться в качестве воспитателя
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 13:00
Еще один утекающий..
 
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  • Ёж
  • Aktauskii
  • русалка
 Едрапед (Посетители) Сегодня, 12:47
Интересный факт: наши становятся широко известными именно за рубежом, а точнее, в России )

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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  • русалка
 Pear (Посетители) Сегодня, 12:28
Классное выступление и новая программа супер. Слезы несколько раз катились от смеха.
 
 

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