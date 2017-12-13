Незаконное строительство девяти объектов приостановили в Актау

С начала года в Актау, по словам Ерлана Саркенова, построено и введено в эксплуатацию 53 объекта жилого фонда. Выявлено девять объектов, которые строят без заключения государственной экспертизы и уведомления на строительство.- Выявлены незаконные объекты в 12, 16, 17, 34 и 19А микрорайонах. Застройщики начали строительство без соответствующих документов. Им выданы предписания о приостановлении строительно-монтажных работ, пока документы не приведут в соответствие. На объектах отключены вода и электроснабжение, - сказал Ерлан Саркенов.Городские власти призывают горожан внимательно изучать документы застройщика при покупке недвижимости.- Прежде чем покупать квартиру в строящемся доме, жителям Актау необходимо убедиться, имеет ли застройщик разрешение на строительство. Застройщик обязан предоставить эскизный проект, архитектурно-планировочное задание на проектирование, рабочий проект, который включает все необходимые данные, расчёты с соблюдением всех нормативов, ГОСТов и прочих стандартов. Он должен иметь заключение государственной экспертизы и талон-уведомление о начале строительно-монтажных работ. У застройщика в обязательном порядке должно быть разрешение от акимата на привлечение денег дольщиков для строительства жилого дома. Прежде чем заключать договор и приобретать недвижимость, жители Актау должны проверить всю документацию, если они не хотят стать жертвами обмана, - говорит Ерлан Саркенов.Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства напомнил застройщикам о необходимости установить ограждение и мойку колес спецтехники на объектах.- Элементарно не соблюдаются правила ведения строительства. Не ставится ограждение, доступ к объектам открыт. Подростки лазают, что может привести к плачевной ситуации. Мы любим свой город и хотим видеть его чистым. Тем более, мы вошли в тройку самых чистых городов. Но есть недобросовестные застройщики, которые наносят ущерб городу, - отметил Ерлан Саркенов.