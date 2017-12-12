За пять дней в Мангистау изъяли шесть граммов наркотиков

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Сотрудники УБН выявили два факта хранения и два факта сбыта наркотических средств.



- В отношении подозреваемых в совершении правонарушений начаты досудебные расследования по части 1 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и частей 2 и 3 статьи 296 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта) УК РК, - сообщили в УБН ДВД Мангистау.



Во время ОПМ «Допинг» сотрудники УБН проверили четыре аптеки, четыре склада, два медицинских учреждения и два промышленных предприятия.



- В областной инфекционной больнице выявлено нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами согласно части 1 статьи 303 УК РК, - сообщили в УБН ДВД Мангистауской области.



Материалы дел по выявленным нарушениям, как сообщили в управлении, переданы в суд.



ОПМ «Допинг» завершился в Мангистауской области 8 декабря. К участию в нем привлекли специалистов органов фармацевтического контроля министерства здравоохранения.