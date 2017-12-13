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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:04

Просмотров: 1014

Челлендж: Помоги коммунальщикам в Актау

В Казахстане набирает популярность новый челлендж - жители страны помогают уборщикам улиц делать свою работу. Не остались в стороне и жители Актау.

Кадр видео
На кадрах видео, выложенного в социальных сетях, запечатлено, как двое мужчин останавливаются на дороге вдоль дома №1 в 7 микрорайоне Актау. Они выходят из машины и направляются к сотрудникам ТОО «Кала Жолдары», чтобы помочь подмести возле бордюра.



Такое движение в Казахстане появилось сравнительно недавно. Люди помогают уборщикам и снимают это на видео, передаёт информационное агентство Tengrinews.



Опишите парня одним словом

Публикация от Kazakhstan (@krutye_agashki)



Что такое челлендж?

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Комментарии ( 5 )

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well65 (Посетители) Сегодня, 12:03
Чистота не там где убирают, а там где не сорят!!!! Просто несколько раз в день хожу по пешеходному переходу напротив ММГ с 5 мик в 6 и обратно... Так вот новая урна возле перехода возле ММГ постоянно полная мусором. Народ и рад бы что то туда бросить, но это не получается в переполненную урну. и как следствие мусор внизу
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:02
а кто в мкр-нах занимается ремонтом - асфальтированием внутри микр-ных тротуаров?... а нихто!, поменять местами на месяц(пока) с акиматработниками=равноценный результат бездействия.
 
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  • ЁмоЁ
  • PoZitron
  • Маке
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:47
А когда будет челлендж помоги чиновнику "работать"??
Я б с удовольствием приняла б участие в нем.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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gurev57 (Посетители) Сегодня, 10:31
временное евления. лижбы засветится. скоро пройдет.
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 10:08
У нас в городе коммунальщиков больше, чем достаточно.
 
 

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