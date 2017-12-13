Челлендж: Помоги коммунальщикам в Актау

Мiне жiгiт __ #каканаесть #есьже #атдущи #казахжигиттерыарыстандай #казахстан #добро Публикация от Есьже, я приезжий! (@eap_kz) Дек 6 2017 в 2:52 PST



Опишите парня одним словом Публикация от Kazakhstan (@krutye_agashki) Дек 10 2017 в 2:49 PST

Челлендж (ударение на первую «е») это модное английское слово, которое можно перевести как «вызов», но не в смысле «входящий вызов» или «вызов родителей в школу», а в контексте словосочетания «бросить вызов», то есть по-русски «развести на слабо». По-английски это слово пишется так: Challenge.