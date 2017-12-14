Гульжихан Аманжан: В Мангистау с начала года создано 24 000 рабочих мест

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В селах, как рассказала Гульжихан Аманжан, создано 9 717 рабочих мест.



- В органы занятости в этом году обратились 27 тысяч 574 человека. Трудоустроены 6 424 человека. Мероприятиями по развитию занятости охвачено более 80% обратившихся, - рассказала Гульжихан Аманжан.



Техническое и профессиональное образование получили 1 108 человек. Среди них социальные работники, слесари, повара, монтажники. В государственные и частные организации трудоустроены 128 человек.



На обучение по проекту «Бизнес Бастау» направлены 750 человек. Микрокредиты на сумму 361,1 миллионов тенге на развитие малого бизнеса получили 113 человек. Средства, по словам Гульжихан Аманжан, пойдут на развитие животноводства и предоставление услуг населению.



На молодежную практику направлены 1355 выпускников, на общественные работы 3 575 человек, социальные рабочие места получил 1 221 человек.