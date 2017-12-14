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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

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Гульжихан Аманжан: В Мангистау с начала года создано 24 000 рабочих мест

Это на четыре тысячи больше, чем в 2016 году. Более 11 тысячи рабочих мест создано на предприятиях в сфере экономики и торговли. В строительстве - 4 600 мест. Об этом рассказала Гульжихан Аманжан, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ.

_фото с сайта arnapress.kz
В селах, как рассказала Гульжихан Аманжан, создано 9 717 рабочих мест.

- В органы занятости в этом году обратились 27 тысяч 574 человека. Трудоустроены 6 424 человека. Мероприятиями по развитию занятости охвачено более 80% обратившихся, - рассказала Гульжихан Аманжан.

Техническое и профессиональное образование получили 1 108 человек. Среди них социальные работники, слесари, повара, монтажники. В государственные и частные организации трудоустроены 128 человек.

На обучение по проекту «Бизнес Бастау» направлены 750 человек. Микрокредиты на сумму 361,1 миллионов тенге на развитие малого бизнеса получили 113 человек. Средства, по словам Гульжихан Аманжан, пойдут на развитие животноводства и предоставление услуг населению.

На молодежную практику направлены 1355 выпускников, на общественные работы 3 575 человек, социальные рабочие места получил 1 221 человек.


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