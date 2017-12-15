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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:14

Просмотров: 623

Косички и вредные привычки: В Мангистау из желудка школьницы извлекли 30-сантиметровый комок волос

Трихобезоар размером 30х12 сантиметров извлекли из желудка 15-летней жительницы Бейнеуского района. Об операции рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ).

МОБ. Фото автора из архива Lada.kz
Две недели назад у подростка после приема пищи началась рвота. При ультразвуковом исследовании в желудке выявили плотный комок волос.

- Ком настолько спрессовался, что в желудке у девочки практически не осталось свободного места. Примерно один раз в три года к нам такие пациентки поступают. Но трихобезоар такого крупного размера мы встречаем впервые. Сейчас девочка чувствует себя нормально. На время ей установлен зонд. К выписке пациентку готовим через неделю, - прокомментировал Талгат Мукантаев.

Полостную операцию хирурги Талгат Мукантаев, Каныш Сансызбаев и анестезиолог Карлыгаш Шадиева провели 13 декабря.

Внимание! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

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Что такое трихобезоар?

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Как он возникает?

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Признаки трихобезоара

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По материалам kp.ru


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Комментарии ( 2 )

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 agent001 (Посетители) Сегодня, 10:39
подобная вредная привычка означает что у подростка сильный невроз. вот тебе и солидарная ответственность за свое здоровье..
Респект хирургам области, скорейшего выздоровления девочке.
 
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Мустафа (Посетители) Сегодня, 10:35
Ужас какой! omg Этой девочке после операции надо сделать короткую стрижку. Желаю ей скорейшего выздоровления!
 
 

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