Косички и вредные привычки: В Мангистау из желудка школьницы извлекли 30-сантиметровый комок волос

Трихобезоар — плотный конгломерат в желудке, в некоторых случаях переходящий в начальный отдел тонкого кишечника, состоящий из проглоченных волос, желудочной слизи и частиц пищи. Образуется постепенно, на протяжении нескольких месяцев и даже лет.

Расстройство чаще всего встречается у девочек, которые излишне нервничают и в какие-то моменты начинают жевать свои длинные волосы и проглатывают некоторые кусочки. Со временем те скапливаются в желудке.

Постоянные тупые боли в подложечной области, усиливающиеся после еды. Общая слабость, снижение веса, быстрая утомляемость, снижение работоспособности

Две недели назад у подростка после приема пищи началась рвота. При ультразвуковом исследовании в желудке выявили плотный комок волос.- Ком настолько спрессовался, что в желудке у девочки практически не осталось свободного места. Примерно один раз в три года к нам такие пациентки поступают. Но трихобезоар такого крупного размера мы встречаем впервые. Сейчас девочка чувствует себя нормально. На время ей установлен зонд. К выписке пациентку готовим через неделю, - прокомментировал Талгат Мукантаев.Полостную операцию хирурги Талгат Мукантаев, Каныш Сансызбаев и анестезиолог Карлыгаш Шадиева провели 13 декабря.