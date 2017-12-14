Ясную погоду обещают синоптики в Актау

В субботу, 16 декабря, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура воздуха днем составит 0°С, ночью -2°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 17 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +3°С, ночью -1°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 15 декабря, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +3°С днём, ночью +1°С. Ветер 8-9 м/с.
В субботу, 16 декабря, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Температура воздуха днём составит +4°С, ночью +2°С. Ветер 6-7 м/с.
В воскресенье, 17 декабря, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +5°С. Ветер 7-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.