В Мангистау ввод жилья на 18% превысил показатели 2016 года

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На строительство арендных жилых домов без выкупа на 352 квартиры выделено 1 562,5 млн. тенге.



- За 11 месяцев освоено лишь 78% выделенной суммы по причине позднего подведения итогов тендера. Освоение средств ожидается до конца года. Ведется строительство двух объектов в Мунайлинском районе: 24-квартирного жилого дома в селе Мангистау и 40 четырехквартирных жилых домов в селе Батыр. Сдача домов запланирована на следующий год, - рассказал Лепес Бекжанов.



Возводится три объекта по программе кредитного жилья: многоквартирные дома в 33 и 34 микрорайонах Актау, 12 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района.



- Строительство всех трех объектов начато в 2016 году, завершение планируется к концу текущего года. На строительство кредитного жилья, а это 1 198 квартир общей площадью 83,641 тыс. квадратных метров, выделено 4452,452 млн. тенге, - уточнил Лепес Бекжанов.



По линии акционерных компаний строится 478 квартир площадью 24 тысяч квадратных метров. В текущем году в эксплуатацию введут 150 квартир площадью 7,7 тысяч квадратов, остальные - в 2018 году. Возводятся дома в 17 и в 32а микрорайоне общей площадью 85 тысяч квадратных метров.



Еще одно направление программы «Нурлы жер» – стимулирование частных застройщиков путем выдачи льготных кредитов для строительства коммерческого жилья. На ее реализацию Мангистауской области выделено 510 млн. тенге