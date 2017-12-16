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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:07

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В Мангистау ввод жилья на 18% превысил показатели 2016 года

По программе «Нурлы жер» в области в эксплуатацию введено 676 тысяч квадратных метров арендного, кредитного жилья, а также жилья, построенного через национальные компании. Об этом рассказал Лепес Бекжанов, заместитель руководителя управления строительства Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
На строительство арендных жилых домов без выкупа на 352 квартиры выделено 1 562,5 млн. тенге.

- За 11 месяцев освоено лишь 78% выделенной суммы по причине позднего подведения итогов тендера. Освоение средств ожидается до конца года. Ведется строительство двух объектов в Мунайлинском районе: 24-квартирного жилого дома в селе Мангистау и 40 четырехквартирных жилых домов в селе Батыр. Сдача домов запланирована на следующий год, - рассказал Лепес Бекжанов.

Возводится три объекта по программе кредитного жилья: многоквартирные дома в 33 и 34 микрорайонах Актау, 12 24-квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района.

- Строительство всех трех объектов начато в 2016 году, завершение планируется к концу текущего года. На строительство кредитного жилья, а это 1 198 квартир общей площадью 83,641 тыс. квадратных метров, выделено 4452,452 млн. тенге, - уточнил Лепес Бекжанов.

По линии акционерных компаний строится 478 квартир площадью 24 тысяч квадратных метров. В текущем году в эксплуатацию введут 150 квартир площадью 7,7 тысяч квадратов, остальные - в 2018 году. Возводятся дома в 17 и в 32а микрорайоне общей площадью 85 тысяч квадратных метров.

Еще одно направление программы «Нурлы жер» – стимулирование частных застройщиков путем выдачи льготных кредитов для строительства коммерческого жилья. На ее реализацию Мангистауской области выделено 510 млн. тенге


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