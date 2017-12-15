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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 837

История путешествия Абдугаппара Алишева: Снятый с рейса в Актау дедушка поблагодарил неравнодушных казахстанцев

Житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Дедушку депортируют из страны на пять лет.

Фото Рашида Исмагилова
Абдугаппар Алишев, родившийся, по его словам, в Алматы, отправился в южную столицу Казахстана, чтобы навестить могилы предков.

- Я позвонил дочке и попросил выслать деньги на билет в Алматы. Я хотел побывать на родине и навестить могилы предков. Я прилетел в Алматы 29 октября. Там я жил в разных общежитиях. Женщина по имени Салтанат помогала мне в поисках могил. К сожалению, мы ничего не нашли. Моя дочь, которая живёт в Норвегии, купила мне электронный билет на самолёт до Минеральных Вод. Рейс был Алматы – Актау – Минеральные Воды, - рассказал Абдугаппар Алишев.

По прибытию в международный аэропорт Актау мужчину, как он рассказал, сняли с рейса сотрудники пограничной службы КНБ РК.

Абдугаппара Алишева обвинили в нарушении миграционного законодательства Казахстана и задержали до выяснения обстоятельств.

- Мужчина прибыл в страну и не оформил временную регистрацию. За нарушение правил пребывания иностранцев в РК в отношении Абдугаппара Алишева составлен административный протокол и передан в суд для принятия решения. Мужчину мы определили в гостиницу, накормили и напоили. Конечно, он нарушил закон. Но мы тоже люди, его жаль. Он старый мужчина, страдает частичной потерей памяти. Мы купили ему билет в Минеральные Воды. Он улетит в субботу вечером, - сказала Гульшара Бастаубаева, начальник управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области.

В пресс-службе областного суда сообщили, что у мужчины было три варианта: выдворение за пределы РК на пять лет, штраф или арест. В силу возраста мужчины его нельзя арестовать. Так как денег у Абдугаппара Алишева нет - он попросил отправить его обратно домой.

- Я не совершал никаких преступлений. Никого не убил, не зарезал. Я летел к себе домой. И тут меня снимают с рейса в незнакомом мне городе и говорят, что я нарушил закон. Показали мне какие-то бумаги. Увезли. Я же не преступник. Почему меня задержали? Я ничего не нарушал. Я летел домой по билету, который мне купила дочка. Всё законно, - считает путешественник.

Абдугаппар Алишев, по его словам, человек творческий — композитор, писатель и немного художник.

- Так получилось, что государство посчитало меня преступником. Я уже летел домой, и тут выходит такая ситуация. Ну ничего. Я презираю тех пограничников, которые меня сняли с рейса. Но я благодарен всем сотрудникам полиции и неравнодушным людям, которые помогали мне. Поселили в гостиницу, накормили, напоили. Купили новый билет домой. Актау мне понравился, люди тут хорошие. У Казахстана большое будущее, - заключил Абдугаппар Алишев.



От автора: Конечно, закон есть закон. Сотрудники пограничной службы и миграционной полиции выполняли свой долг, свою работу. Они исполняли закон. Но что это за законы, когда пожилого больного мужчину осудили и задержали в незнакомом городе. Он уже летел к себе домой и покидал страну. Теперь его на шесть дней задержали в Актау. Неужели нельзя было сделать исключение для пожилого мужчины, страдающего потерей памяти? Неужели обязательно нужно было доводить до суда? Система не идеальна, система даёт сбои. Делайте выводы, друзья.


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Комментарии ( 3 )

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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 19:16
Ай қайран қазағымай шаш ала десе бас алатын. Обал болдау қарияға.
 
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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 19:16
Ай қайран қазағымай шаш ала десе бас алатын. Обал болдау қарияға.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:58
Цитата: manwyk
Что же,если одному пограничнику одно покажется,другой по своему тоже сделает,это что будет?

Да ладно, иногда могут позвонить и сказать делай так и не возникай-)) uhmylka Исполнение законов все еще носит изберательный характер.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru http://kpe.ru
 
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goblin (Посетители) Сегодня, 18:42
Я презираю тех пограничников, которые меня сняли с рейса

Но что это за законы, когда пожилого больного мужчину осудили и задержали в незнакомом городе

конечно, презирать пограничников гораздо безопаснее, чем тех, кто принимает такие законы...
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 17:58
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  • Fargo
  • goblin
 manwyk (Посетители) Сегодня, 17:18
Да все правильно сделано.И закон исполнен и свою человечность показали.Что же,если одному пограничнику одно покажется,другой по своему тоже сделает,это что будет?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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