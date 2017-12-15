В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов назвали ложной

- Нововведение. Все налоги (транспортный, имущество) за текущий год и если есть долги за прошлые годы - надо оплатить до 31 декабря. Иначе, помимо пени, будут налагать штраф восемь МРП, а это около 20 000 тенге. И не важно, какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30000 тенге, величина штрафа будет едина, - пишут в социальных сетях горожане.
В управлении государственных доходов Актау образовались очереди в кассы.
- Штрафы на физических лиц не распространяются. Оплатить долги, безусловно, нужно до 31 декабря. В случае неуплаты будут начислять пеню в размере 2,5 % от ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а также направят иск в суд. Через судебные органы будут приниматься меры, вплоть до ареста имущества. Но этим будут заниматься судебные исполнители. По поводу штрафа восемь МРП - информация не соответствует действительности, - сказал Жасулан Серик, руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов Мангистауской области.
Проверить налоговую задолженность можно на портале государственных услуг egov.kz и на сайте комитета государственных доходов министерства финансов РК.