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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 1333

В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов назвали ложной

За несвоевременную оплату налогов предусмотрена пеня. В случае, если налогоплательщик уклоняется от обязательных платежей длительное время, на него могут подать в суд. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

Очереди в кассах управления госдоходов. Фото автора
В мессенджерах горожане пересылают сообщение, в котором говорится о начислении штрафов за несвоевременную уплату налогов.

- Нововведение. Все налоги (транспортный, имущество) за текущий год и если есть долги за прошлые годы - надо оплатить до 31 декабря. Иначе, помимо пени, будут налагать штраф восемь МРП, а это около 20 000 тенге. И не важно, какая сумма налога была, к примеру, 300 тенге или 30000 тенге, величина штрафа будет едина, - пишут в социальных сетях горожане.

В управлении государственных доходов Актау образовались очереди в кассы.

В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов назвали ложной


В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов назвали ложной


В Актау рассылку о штрафе за неуплату налогов назвали ложной


- Штрафы на физических лиц не распространяются. Оплатить долги, безусловно, нужно до 31 декабря. В случае неуплаты будут начислять пеню в размере 2,5 % от ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а также направят иск в суд. Через судебные органы будут приниматься меры, вплоть до ареста имущества. Но этим будут заниматься судебные исполнители. По поводу штрафа восемь МРП - информация не соответствует действительности, - сказал Жасулан Серик, руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов Мангистауской области.

Проверить налоговую задолженность можно на портале государственных услуг egov.kz и на сайте комитета государственных доходов министерства финансов РК.


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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 18:43
В управлении государственных доходов Актау образовались очереди в кассы.

Метод безструктурного управления массами. Нужно что то продать? Пусти слух о дифиците. На кассах будет аншлаг.
А так, заплати заблаговременно и все.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru http://kpe.ru
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 16:31
Какие все таки наивные у нас люди....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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aktau11 (Посетители) Сегодня, 16:21
hypnosis а как же изменения в налоговом законодательстве (в Кодексе о налогах)для физ.лиц?Там вроде сказано,что налоги на имущество и земельный налог за 2017год можно будет оплатить в 2018 году?

Меня уже абсолютно ничего не расстраивает и не удивляет. Всё "нормально" в любом случае.
 
 

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