Как провести ближайшие выходные в Актау

Спортивные мероприятия

Республиканский турнир по карате-до



Чемпионат Мангистауской области по кекушинкай карате

Мастер-класс для взрослых по вязанию

Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс в семейном центре Kinder Land

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-класс «Роспись новогодних игрушек»

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Выставка восковых фигур



Квесты

Квест «Логово Маньяка»

Квест-комната «Наследие кочевников»

Для любителей кино

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Неделимое»



«Новогодний переполох»

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