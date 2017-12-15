Как провести ближайшие выходные в Актау

Республиканский турнир по карате-до
В субботу, 16 декабря, в теннисном центре в 1 микрорайоне Актау пройдет республиканский турнир по карате-до. Начало в 10:00. Вход свободный.
Чемпионат Мангистауской области по кекушинкай карате
В воскресенье, 17 декабря, в теннисном центре в 1 микрорайоне Актау пройдет чемпионат области по кекушинкай карате. Начало в 10:00. Вход свободный.
В воскресенье, 17 декабря, в 10:30 пройдет мастер-класс для взрослых по вязанию из трикотажной пряжи. Чтобы забронировать место на мастер-класс, позвоните по телефону: 8 775 423 3973. Вход платный. Место проведения: 14 микрорайон, ТЦ «Астана», 3 этаж.
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 5888.
Семейный центр Kinder Land приглашает детей на мастер-класс. Адрес: 14 микрорайон, торговый центр «Астана», 3 этаж. Вход платный. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.
Семейный центр «Апельсинка» приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.
В субботу, 16 декабря, в магазине «Три Нити» пройдет мастер-класс «Роспись новогодних игрушек». Начало в 12:00. В этот же день в 16:00 пройдет еще один мастер-класс для детей «Елочка из фетра». Запись по телефонам: 8 708 755 59 63, 8 701 650 26 36. Вход платный.
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
В областном историко-краеведческом музее можно увидеть восковые фигуры исторических личностей: известных императоров, политиков, военных, поэтов, а также персонажей уже полюбившихся детских мультфильмов. Фигуры, застывшие в реалистичных позах, максимально приближены к оригиналам.
Место проведения: Мангистауский областной историко-краеведческий музей, 9 микрорайон. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход платный.
Квесты
Квест «Логово Маньяка»
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагается выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде.
Наши квесты: Квест хоррор «Астрал» и квест хоррор/детектив «Логово Маньяка». Стань героем собственного приключения! По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Реалити-квест «Наследие кочевников» — развлечение нового поколения! Quest room — это разновидность интеллектуальных живых квестов, которые возникли из идеи перенести в реальность видеоигры типа «Escape the room» с продолжением на открытой локации. Легенда:«Команда друзей, искателей приключений, узнают о находке и отправляются в офис профессора, чтобы узнать об исчезнувшем караване и месте раскопок, принять участие в разгадке уникального и таинственного артефакта. Попав в офис, игроки попадают в западню. У команды ровно час, чтобы выбраться, пока система безопасности не уничтожила незваных гостей». Во время игры команды решают логические задачи, выполняют поиск нужных предметов, ищут подсказки.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 777 490 45 99
В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?
Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.
Режиссер: Райан Джонсон. Актеры: Том Харди, Билли Лурд, Гвендолин Кристи, Дэйзи Ридли, Донал Глисон, Джозеф Гордон-Левитт, Адам Драйвер, Лора Дерн, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер.
Совершив дерзкое ограбление машины инкассации, преступники останавливаются в придорожном заведении, где оказываются в совершенно неподходящей компании. На кону небывалый куш. И совсем скоро «гостей» раскроют. Стрелять, бежать или договариваться?
Режиссер: Олжас Ахметов. Актеры: Азиз Бейшеналиев, Берик Айтжанов, Алексей Шемес, Нуржан Садыбеков, Чингиз Капин, Асан Мажит, Ерден Телемисов, Жибек Жаппасбаева, Ербол Семкулов, Алия Ахметова.
«Новогодний переполох»
Наверняка вы давно не играли в снежки... А в крокодила? Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную семью. Только вот глава семейства, своенравный отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом всех членов семьи.
Режиссер: Кирилл Папакуль. Актеры: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Анастасия Макеева, Ян Цапник, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Екатерина Гордиенко, Эрик Тевосов, Мария Вэй, Ренат Мухамбаев.
Программу праздничных мероприятий в Актау ко Дню независимости РК можно посмотреть здесь.