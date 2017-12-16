Управлять водоводом «Астрахань - Мангышлак» будет ТОО «Магистральный водовод»

Специализированная компания ТОО «Магистральный водовод», как передаёт агентство, будет заниматься управлением магистрального водовода и примыкающими к нему водораспределительными сетями.
Основной задачей данного водовода является подача технической воды из реки Волга на нефтяные месторождения Западного Казахстана для бытовых, технологических и технических нужд. Основными потребителями водовода являются нефтедобывающие предприятия - ТОО «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company N.V., АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз» (месторождения в Жанаозене, поселках Жетыбай, Каражанбас, Каламкас и Тенгиз). Водовод производит поставку воды коммунальным предприятиям, которые доводят ее до питьевого качества и обеспечивают ею такие населенные пункты, как Аккистау, Бейнеу, Кульсары, Жанозен и другие.
Услугой по подаче воды по магистральному водоводу на начало октября 2017 года пользовались 173 потребителя в Атырауской и Мангистауской областях, в том числе 23 нефтегазодобывающих и 36 промышленных предприятий, 20 коммунальных и бюджетных организаций, 94 сельхозпроизводителя.