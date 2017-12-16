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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 153

Управлять водоводом «Астрахань - Мангышлак» будет ТОО «Магистральный водовод»

Такое решение принял совет директоров АО «КазТрансОйл» 13 декабря. Об этом сообщает информационное агентство МИА «Казинформ».

Фото информационного агентства МИА «Казинформ»
АО «КазТрансОйл», помимо оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, осуществляет подачу воды по магистральному водоводу «Астрахань - Мангышлак».

Специализированная компания ТОО «Магистральный водовод», как передаёт агентство, будет заниматься управлением магистрального водовода и примыкающими к нему водораспределительными сетями.

Основной задачей данного водовода является подача технической воды из реки Волга на нефтяные месторождения Западного Казахстана для бытовых, технологических и технических нужд. Основными потребителями водовода являются нефтедобывающие предприятия - ТОО «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company N.V., АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз» (месторождения в Жанаозене, поселках Жетыбай, Каражанбас, Каламкас и Тенгиз). Водовод производит поставку воды коммунальным предприятиям, которые доводят ее до питьевого качества и обеспечивают ею такие населенные пункты, как Аккистау, Бейнеу, Кульсары, Жанозен и другие.

Услугой по подаче воды по магистральному водоводу на начало октября 2017 года пользовались 173 потребителя в Атырауской и Мангистауской областях, в том числе 23 нефтегазодобывающих и 36 промышленных предприятий, 20 коммунальных и бюджетных организаций, 94 сельхозпроизводителя.


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Комментарии ( 1 )

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karl (Посетители) Сегодня, 12:30
Трубы хорошие не заржавеют и вода не стухнет.
 
 

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