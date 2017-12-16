«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 16 Декабря
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.33 KZT
  • €1 = 395.49 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:38

Просмотров: 0

В Актау наградили отличившихся полицейских

В ДВД Мангистауской области отметили День независимости.

Фото автора
В мероприятии приняли участие руководство и личный состав полицейского ведомства, а также ветераны органов внутренних дел.
Мероприятие началось с торжественного вноса государственного флага и исполнения гимна Республики Казахстан.

Как отметил заместитель начальника ДВД, полковник полиции Амангельды Халмурадов, 16 декабря является особым праздником.

В Актау наградили отличившихся полицейских


- Единство и согласие – это наше главное богатство и бесценное достояние. Если нашей основой будет спокойствие, опорой – стабильность, желанием – согласие, то наша страна займет достойное место в истории. Желаю всем крепкого здоровья и плодотворных успехов в оперативно-служебной деятельности, - отметил в своем выступлении Амангельды Халмурадов.


Сразу несколько десятков полицейских и ветеранов, а также отличившихся за этот год сотрудников СОБР поощрили наградами от МВД, физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Совета ветеранов ДВД Мангистауской области.

В Актау наградили отличившихся полицейских


Очередное специальное звание и медаль от МВД РК получил полковник полиции Абдурасул Утешов, заместитель начальника местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» был награжден полковник полиции Амангельды Досжанов, начальник УВД Жанаозена, и полковник полиции Аскар Жайлаубаев, начальник отдела управления админстративной полиции ДВД Мангистауской области.

Почетные грамоты МВД РК вручены полковнику полиции Раушан Гайсиной, заместителю начальника УВД Актау, а также майору полиции Жанар Иргалиевой, начальнику управления финансового обеспечения ДВД Мангистауской области.

Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награжден полковник полиции Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области.

Нагрудным знаком II степени «Ішкі істер органдарының үздігі» наградили капитана полиции Айбека Талгатова, инспектора дежурного отдела ОВД Тупкараганского района.

В Актау наградили отличившихся полицейских


Грамотами МВД РК также наградили полковника полиции Нурсултана Муханбеткали, начальника отдела ОВД Бейнеуского района, капитана полиции Акмарал Кошманову, старшего участкового инспектора МПС УВД Жанаозена.

Благодарственными письмами МВД РК награждены старший сержант полиции Турлан Мереев, полицейский-водитель Боранкулского поселкового отделения полиции отдела ОВД Бейнеуского района, и старший сержант полиции Торемурат Салменов, полицейский отдела ОВД Мангистауского района ДВД.

Лично были вручены погоны с первыми специальными званиями среднего начальствующего состава 16 молодым сотрудникам.

- Для меня большая честь получить благодарственную грамоту казахстанской полиции. Поздравляю всех сотрудников полиции с Днем независимости РК. Желаю коллегам успехов в профессиональной деятельности, - поделился сержант полиции Кайрат Асанов, командир роты конвойной службы ДВД Мангистауской области.


В Актау наградили отличившихся полицейских


- Мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие граждан нашей страны, - поделился Дуйсенбек Койшибаев, председатель Совета ветеранов ДВД Мангистауской области.


В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат по борьбе самбо среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Мангистауской области, посвященный Дню независимости, в котором приняли участие 85 спортсменов в семи весовых категориях.

В Актау наградили отличившихся полицейских


По итогам проведенных соревнований первое место заняла команда УТР ДВД, на вторую ступень пьедестала поднялась команда СОБР ДВД, и третье место заняла команда воинской части 6656 Национальной гвардии РК.

В личном первенстве чемпионами и призерами соревнований стали:

Весовая категория до 62 килограммов:

I место - Мухтар Абдыхалыков (СОБР)
II место - Асылхан Хали (в/ч 6656)
III место - Батырбек Нуртай (в/ч 6656)

Весовая категория до 68 килограммов:

I место - Талгат Куанай (СОБР)
II место - Нурсултан Балтабеков (в/ч 6656)
III место - Ернат Аманжолов (в/ч 6656)

Весовая категория до 74 килограммов:

I место - Амирхан Ходжаниязов (УТР ДВД)
II место - Еркебулан Кыдырбаев (УТР ДВД)
III место - Асет Каратаев (СОБР)

Весовая категория до 82 килограммов:

I место - Сарсен Нурбавлиев (в/ч 3502)
II место - Арман Габбасов (УТР ДВД)
III место - Куаныш Утельгенов (УВД Актау)

Весовая категория до 90 килограммов:

I место - Асхат Аманов (УТР ДВД)
II место - Ерлан Нугманов (СОБР)
III место - Сабен Баймурадов (СОБР)

Весовая категория до 100 килограммов:

I место - Виктор Конопкин (УТР ДВД)
II место - Бауыржан Кудайбергенов (СОБР)
III место - Бахтияр Алменов (в/ч 6656)

Весовая категория свыше 100 килограммов:

I место - Александр Ридняк (УТР ДВД)
II место - Самат Сапарбай (СОБР)
III место - Бауыржан Шолтаев (СОБР)

Победителями чемпионата в номинациях стали: «За лучшую технику» - Виктор Конопкин (учебно-тренировочная рота ДВД), «За лучший прием» - Талгат Куанай (СОБР) и «За волю к победе» - Асылхан Хали (воинская часть 6656).

Команды, победители и призеры соревнований были награждены кубками и дипломами. Победители чемпионата в номинациях награждены дипломами и спортивной формой общества «Динамо». За честное судейство дипломами наградили Мухсина Дуйсенгалиева, Айболата Муратулы, Бахтияра Калдыбекова, Талгата Куанай и Мухтара Абдыхалыкова.

В Актау наградили отличившихся полицейских


- Нашу страну знают во всем мире, и поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана, - отметил Игорь Садыкин, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Мангистауской области.


Мероприятие завершилось праздничным концертом, который подготовили вокальные группы и хор ДВД, а также творческие коллективы города.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В рамках празднования Дня Независимости в Актау наградили отличившихся мангистауских полицейских


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика