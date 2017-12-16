В Актау наградили отличившихся полицейских

- Единство и согласие – это наше главное богатство и бесценное достояние. Если нашей основой будет спокойствие, опорой – стабильность, желанием – согласие, то наша страна займет достойное место в истории. Желаю всем крепкого здоровья и плодотворных успехов в оперативно-служебной деятельности, - отметил в своем выступлении Амангельды Халмурадов.

- Для меня большая честь получить благодарственную грамоту казахстанской полиции. Поздравляю всех сотрудников полиции с Днем независимости РК. Желаю коллегам успехов в профессиональной деятельности, - поделился сержант полиции Кайрат Асанов, командир роты конвойной службы ДВД Мангистауской области.

- Мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие граждан нашей страны, - поделился Дуйсенбек Койшибаев, председатель Совета ветеранов ДВД Мангистауской области.

- Нашу страну знают во всем мире, и поэтому каждый житель нашего государства уверенно смотрит в будущее и гордится, что он гражданин Казахстана, - отметил Игорь Садыкин, первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Мангистауской области.

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В мероприятии приняли участие руководство и личный состав полицейского ведомства, а также ветераны органов внутренних дел.Мероприятие началось с торжественного вноса государственного флага и исполнения гимна Республики Казахстан.Как отметил заместитель начальника ДВД, полковник полиции Амангельды Халмурадов, 16 декабря является особым праздником.Сразу несколько десятков полицейских и ветеранов, а также отличившихся за этот год сотрудников СОБР поощрили наградами от МВД, физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Совета ветеранов ДВД Мангистауской области.Очередное специальное звание и медаль от МВД РК получил полковник полиции Абдурасул Утешов, заместитель начальника местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области.Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» был награжден полковник полиции Амангельды Досжанов, начальник УВД Жанаозена, и полковник полиции Аскар Жайлаубаев, начальник отдела управления админстративной полиции ДВД Мангистауской области.Почетные грамоты МВД РК вручены полковнику полиции Раушан Гайсиной, заместителю начальника УВД Актау, а также майору полиции Жанар Иргалиевой, начальнику управления финансового обеспечения ДВД Мангистауской области.Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награжден полковник полиции Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области.Нагрудным знаком II степени «Ішкі істер органдарының үздігі» наградили капитана полиции Айбека Талгатова, инспектора дежурного отдела ОВД Тупкараганского района.Грамотами МВД РК также наградили полковника полиции Нурсултана Муханбеткали, начальника отдела ОВД Бейнеуского района, капитана полиции Акмарал Кошманову, старшего участкового инспектора МПС УВД Жанаозена.Благодарственными письмами МВД РК награждены старший сержант полиции Турлан Мереев, полицейский-водитель Боранкулского поселкового отделения полиции отдела ОВД Бейнеуского района, и старший сержант полиции Торемурат Салменов, полицейский отдела ОВД Мангистауского района ДВД.Лично были вручены погоны с первыми специальными званиями среднего начальствующего состава 16 молодым сотрудникам.В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат по борьбе самбо среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Мангистауской области, посвященный Дню независимости, в котором приняли участие 85 спортсменов в семи весовых категориях.По итогам проведенных соревнований первое место заняла команда УТР ДВД, на вторую ступень пьедестала поднялась команда СОБР ДВД, и третье место заняла команда воинской части 6656 Национальной гвардии РК.В личном первенстве чемпионами и призерами соревнований стали:I место - Мухтар Абдыхалыков (СОБР)II место - Асылхан Хали (в/ч 6656)III место - Батырбек Нуртай (в/ч 6656)I место - Талгат Куанай (СОБР)II место - Нурсултан Балтабеков (в/ч 6656)III место - Ернат Аманжолов (в/ч 6656)I место - Амирхан Ходжаниязов (УТР ДВД)II место - Еркебулан Кыдырбаев (УТР ДВД)III место - Асет Каратаев (СОБР)I место - Сарсен Нурбавлиев (в/ч 3502)II место - Арман Габбасов (УТР ДВД)III место - Куаныш Утельгенов (УВД Актау)I место - Асхат Аманов (УТР ДВД)II место - Ерлан Нугманов (СОБР)III место - Сабен Баймурадов (СОБР)I место - Виктор Конопкин (УТР ДВД)II место - Бауыржан Кудайбергенов (СОБР)III место - Бахтияр Алменов (в/ч 6656)I место - Александр Ридняк (УТР ДВД)II место - Самат Сапарбай (СОБР)III место - Бауыржан Шолтаев (СОБР)Победителями чемпионата в номинациях стали: «За лучшую технику» - Виктор Конопкин (учебно-тренировочная рота ДВД), «За лучший прием» - Талгат Куанай (СОБР) и «За волю к победе» - Асылхан Хали (воинская часть 6656).Команды, победители и призеры соревнований были награждены кубками и дипломами. Победители чемпионата в номинациях награждены дипломами и спортивной формой общества «Динамо». За честное судейство дипломами наградили Мухсина Дуйсенгалиева, Айболата Муратулы, Бахтияра Калдыбекова, Талгата Куанай и Мухтара Абдыхалыкова.Мероприятие завершилось праздничным концертом, который подготовили вокальные группы и хор ДВД, а также творческие коллективы города.