По центральной улице Актау пронесли государственный флаг

Молодежь пронесла два больших флага от «Вечного огня» до парка «Акбота».
Первым военнослужащие несли государственный флаг длиной 15 метров и шириной семь метров. Следом за ним флаг «Рухани жаңғыру» длиной 10 метров и шириной шесть метров.
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