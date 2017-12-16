По центральной улице Актау пронесли государственный флаг

- Молодежь – это стратегический ресурс государства, который способен сгенерировать созидательную энергию развития и национальную мощь. Главная цель флешмоба - поддержание патриотического духа среди мангистауской молодежи, - сказал Амангали Нурдаулетов, руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Участниками массовой акции стали 150 человек. Это региональные молодежные организации, объединения и союзы, а также сотрудники береговой охраны пограничной службы КНБ.Молодежь пронесла два больших флага от «Вечного огня» до парка «Акбота».Первым военнослужащие несли государственный флаг длиной 15 метров и шириной семь метров. Следом за ним флаг «Рухани жаңғыру» длиной 10 метров и шириной шесть метров.