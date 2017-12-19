Надежда Мейхер-Грановская: У меня одно послание – любовь

Есть много профессий, которыми я бы не занималась. Например, профессиональным спортом, медициной, кибернетикой. Много чем.Мне кажется, самое главное - это любить то, что ты создаёшь. Идеи, которые у тебя рождаются. Если человек делает что-то через «не могу», то он просто теряет силы и энергию. Не стоит заниматься тем, что тебе не по кайфу.Немного обобщённый вопрос. Сложно вспомнить, за что я бы не извинялась. Затрудняюсь ответить.Мне так или иначе задают те вопросы, на которые хотелось ответить. Иногда бывают очень интересные интервью, когда можно поговорить на глубокие темы и пофилософствовать.Что касается данных регалий, которые к реальности не имеют никакого отношения, определяет не журнал Maxim, а люди. Своими ощущениями и чувствами к тебе. Это просто определённый журнал, и туда входят все, кто когда-либо раздевался для этого журнала. Я участвовала в съёмках для этого журнала, но исключительно на коммерческой основе.Любви. Много стихов посвящено самой жизни, моему восприятию, людям, которых я вижу. Но на первом месте, конечно, тема взаимоотношений.У меня только одно послание – любовь и энергия, которую я дарю зрителю. Это самое главное, что должен нести артист и, в принципе, любой человек. В моем случае это голос. Очень важно вкладывать энергию в то, что ты делаешь, потому что люди считывают самое главное – чувства.В каких-то ситуациях бывает так, что если ты нравишься человеку – он может простить тебе маленькие погрешности. Например, полицейские, если останавливают. Известность даёт возможность соприкоснуться с большим количеством людей и дать им то, о чём я ранее говорила.Бывают разные абсолютно ситуации и вещи, которые меня иногда пугают. Однако я все это отсекаю, потому что верю: если что-то должно случиться – это случится. Я пытаюсь абстрагироваться от переживаний и панических состояний.Не могу на что-то смотреть сутками, потому что не смогу тогда прожить полноценную жизнь. Но мне кажется, что бесконечно можно смотреть на небо и море. Можно бесконечно гулять на природе. Но это тоже невозможно, потому что мир настолько разнообразен и многогранен, что очень многое хочется увидеть.