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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 1228

Надежда Мейхер-Грановская: У меня одно послание – любовь

Надежда Мейхер-Грановская, экс-солистка группы «ВИАгра», ответила на вопросы о рецепте успеха, рейтинге самых сексуальных женщин, известности и любви.

Надежда Мейхер-Грановская. Фото Рашида Исмагилова
Lada.kz: Вы пробуете себя в разных сферах: певица, поэтесса, актриса, бизнесвумен. Есть ли что-то, чем бы Вы никогда не занялись?

Надежда Мейхер-Грановская: Есть много профессий, которыми я бы не занималась. Например, профессиональным спортом, медициной, кибернетикой. Много чем.

Lada.kz: Есть ли у Вас личный рецепт успеха?

Надежда Мейхер-Грановская: Мне кажется, самое главное - это любить то, что ты создаёшь. Идеи, которые у тебя рождаются. Если человек делает что-то через «не могу», то он просто теряет силы и энергию. Не стоит заниматься тем, что тебе не по кайфу.

Lada.kz: За что Вы бы никогда не стали извиняться?

Надежда Мейхер-Грановская: Немного обобщённый вопрос. Сложно вспомнить, за что я бы не извинялась. Затрудняюсь ответить.

Lada.kz: На какой вопрос Вы бы сами хотели ответить, но Вам его не задают?

Надежда Мейхер-Грановская: Мне так или иначе задают те вопросы, на которые хотелось ответить. Иногда бывают очень интересные интервью, когда можно поговорить на глубокие темы и пофилософствовать.

Lada.kz: На протяжении многих лет Вы входите в рейтинг 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Какой самый необычный комплимент Вам делали?

Надежда Мейхер-Грановская: Что касается данных регалий, которые к реальности не имеют никакого отношения, определяет не журнал Maxim, а люди. Своими ощущениями и чувствами к тебе. Это просто определённый журнал, и туда входят все, кто когда-либо раздевался для этого журнала. Я участвовала в съёмках для этого журнала, но исключительно на коммерческой основе.

Lada.kz: Чему посвящены Ваши песни и стихи?

Надежда Мейхер-Грановская: Любви. Много стихов посвящено самой жизни, моему восприятию, людям, которых я вижу. Но на первом месте, конечно, тема взаимоотношений.

Lada.kz: Какое послание Вы хотели бы донести до зрителя?

Надежда Мейхер-Грановская: У меня только одно послание – любовь и энергия, которую я дарю зрителю. Это самое главное, что должен нести артист и, в принципе, любой человек. В моем случае это голос. Очень важно вкладывать энергию в то, что ты делаешь, потому что люди считывают самое главное – чувства.

Lada.kz: В чем, по-Вашему, польза от известности?

Надежда Мейхер-Грановская: В каких-то ситуациях бывает так, что если ты нравишься человеку – он может простить тебе маленькие погрешности. Например, полицейские, если останавливают. Известность даёт возможность соприкоснуться с большим количеством людей и дать им то, о чём я ранее говорила.

Lada.kz: Что Вас больше всего пугает?

Надежда Мейхер-Грановская: Бывают разные абсолютно ситуации и вещи, которые меня иногда пугают. Однако я все это отсекаю, потому что верю: если что-то должно случиться – это случится. Я пытаюсь абстрагироваться от переживаний и панических состояний.

Lada.kz: На что Вы могли бы смотреть сутками?

Надежда Мейхер-Грановская: Не могу на что-то смотреть сутками, потому что не смогу тогда прожить полноценную жизнь. Но мне кажется, что бесконечно можно смотреть на небо и море. Можно бесконечно гулять на природе. Но это тоже невозможно, потому что мир настолько разнообразен и многогранен, что очень многое хочется увидеть.



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Комментарии ( 9 )

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goblin (Посетители) Сегодня, 20:29
все, теперь ждем в Актау Вадима Казаченко...
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:09
Цитата: mr12
Хотели, чтоб она в церковном хоре пела?

Почему нет?
 
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 20:03
mr12,
Может от того,что пробег большой и состояние оставляет желать лучшего и вообще. lol
 
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mr12 (Посетители) Сегодня, 19:33
Красивая, манерная и успешная женщина.
Чё диванным львам вечно всё не нравится?
Хотели, чтоб она в церковном хоре пела?
 
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 FBI (Посетители) Сегодня, 18:46
Lesnik,

Она уже Крым и рым и медные трубы прошла .... :
 
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 Trykster (Посетители) Сегодня, 18:39
рейтинге самых сексуальных женщин,
Что тут нового? В героине сексуальности ноль.
 
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 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:05
Эта видавшая виды женщина научит вас жизни. Если ей это будет в кайф..
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 16:55
ROBIN,
Знавал группу Виагра, а ее нет.
 
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К. Олегович (Гости) Сегодня, 16:44
Видно как это всё ей надоело, а деньги нужны.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:33
мдаа уж, после фотошопа она куда привлекательней...

П.С фото под статьей не самое лучшее выбрали!
 
 

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