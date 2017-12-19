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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:34

Просмотров: 4115

Жительница Актау рассказала о найденном в питьевой воде черве

Роза Диденко, жительница 10 дома 6 микрорайона Актау рассказала, что обнаружила необычную находку в питьевой воде из-под крана.

Кадр видео
Дочь Розы Диденко, по её словам, попросила сварить яйцо.

- Я сварила яйцо и набрала воду в миску, чтобы остудить. Смотрю, в миске что-то плавает. Сначала подумала, что это нитка. Хотела вытащить, а она начала шевелиться и плавать. С виду похоже на червя с красной головкой. Ужас, что творится у нас в трубах. Выясню, кто за это отвечает и буду разбираться. Люди, не пейте воду из-под крана без фильтров, - говорит Роза Диденко.



Видео Розы Диденко

С подобным неприятным сюрпризом в ноябре 2017 года столкнулись жители Тракторозаводского района Челябинска, сообщает портал «Первый областной». Вместе с водой в емкость набрались черви. Информация о находке появилась в Telegram-канале «Челябинское метро». Автор сообщения рассказал, что гельминты оказались не только в чайнике, но и в ковшике. Воду набирали со временным промежутком.

В октябре 2017 года воду с червями подавали в дома жителей города Арциз в Одесской области.

С подобной проблемой столкнулись жители Белогорска.


Видео Альфа-канал

А в августе 2017 года незваных гостей в ванной обнаружил житель Екатеринбурга.


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Комментарии ( 21 )

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Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 18:47
Недавно же про экологию говорили! Уважаемые СЭС вы что только умете брать взятки или вы не работаете? Куда смотрите, наш аким должен контролировать а не создавать проблемы! Кажется у них чинов дома течет святая вода! А народ пусть травятся
 
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Морской (Посетители) Сегодня, 18:27
Цитата: Василиса
Новость про червя вбросили видимо, чтобы народ отвлекся от статьи про декабрьские события!?

А может,статью "про декабрьские события" подбросили,чтобы побольше на вентилятор накидать?Статейка то откровенно слабая,за полчаса слепленная "на коленке"...
 
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paprika (Посетители) Сегодня, 17:41
Цитата: К. Олегович

Ахинея.

Деньги подобны топору, разрубающему оковы. Большая редкость, когда плачут мужчины. Однажды мне довелось увидеть на мужском лице слёзы. У него умерла мать и он не смог поехать на похороны, сделать поминки и поставить ей памятник. Долги и кредиты связали по рукам и ногам. Обида и отчаяние ..... были бы деньги ........ а их нет, он не свободен, он в рабстве у гегемона "ДОЛГ"
Деньги, конечно не всё решают, но без них человек не в состоянии решить множество проблем, которые преследуют его
 
-1
  • Морской
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  • Lesnik
  • paprika
 Василиса (Посетители) Сегодня, 16:54
Новость про червя вбросили видимо, чтобы народ отвлекся от статьи про декабрьские события!?* Это что действительно новость, которую нужно поместить раздел "Общество" и так вот важно подать. Да и обсуждать ,,, hypnosis Важность новости зашкаливает....
 
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  • Lesnik
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 16:22
В нашей воде вообще исключается бактерии, ни то что черви. В хлоре они не выживут. Или надо мыть тщательно посуду или трубу кто-то с червем поменял по стояку!
 
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К. Олегович (Гости) Сегодня, 15:50
Цитата: paprika
он зелёный. Чем больше зелени в кармане - тем свободней и независимей чувствует себя человек.


Ахинея.
 
-2
  • KARATAU
  • babushka
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  • Lesnik
 paprika (Посетители) Сегодня, 15:43
Цитата: Ёж
Святая наивность.. В чем твоя независимость? В твоем никнейме? В твоих кредитах? В импортной жратве? В ценах на горючее? В нищем народе? В коррупции?

Справедливое замечание. Независимость, как и свобода имеет не только конкретное определение, но и цвет. У свободы и независимости он зелёный. Чем больше зелени в кармане - тем свободней и независимей чувствует себя человек. Пропадают проблемы и открываются широкие возможности. Независимым стало государство. Независимым от других стран ...... хотя, как сказать. А вот народ потерял свою независимость и стал полностью зависим от правительства, которые, по сути должны быть слугами народа, в чём поклялись, произнеся слова присяги, положив року на Конституцию страны. От демократии не осталась даже запаха, которая присутствовала когда-то в этой стране и на которую уповал народ .....
 
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  • Suvorov30
  • vaterloo
 К. Олегович (Гости) Сегодня, 15:19
ЁмоЁ,

Ну! Может они там загадились до такой степени просто. Ни штрабу не меняли, ни трубы под раковиной! Кто знает??? Даже миска, в которую воду наливали, что бы, якобы яйцо остудить - и та грязная...Обидно за наших людей!

Вот ща спецом пол часа воду гонял - никаких червей нет, спрашивал у ребят - никаких червей. Кому только не писал - нет червей. А тут есть.
 
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  • Lesnik
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:16
как там- у каждого свои тараканы в голове!?, хрен там- у каждого свои черви... beer2
 
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  • Швейк
  • Lesnik
  • vaterloo
 К. Олегович (Гости) Сегодня, 15:06
Мы должны объединяться! Все люди с родственной культурой! Казахи, Узбеки, Чеченцы, Русские, Армяне и т.д. и т.п. Против несправедливости, против произвола чиновников, против войны! За мир, за равенство, за будущее наших детей!

Арабский мир разъединился - смотрите последствия!

Пока мы едины - мы непобедимы!
 
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