Жительница Актау рассказала о найденном в питьевой воде черве

- Я сварила яйцо и набрала воду в миску, чтобы остудить. Смотрю, в миске что-то плавает. Сначала подумала, что это нитка. Хотела вытащить, а она начала шевелиться и плавать. С виду похоже на червя с красной головкой. Ужас, что творится у нас в трубах. Выясню, кто за это отвечает и буду разбираться. Люди, не пейте воду из-под крана без фильтров, - говорит Роза Диденко.
Видео Розы Диденко
С подобным неприятным сюрпризом в ноябре 2017 года столкнулись жители Тракторозаводского района Челябинска, сообщает портал «Первый областной». Вместе с водой в емкость набрались черви. Информация о находке появилась в Telegram-канале «Челябинское метро». Автор сообщения рассказал, что гельминты оказались не только в чайнике, но и в ковшике. Воду набирали со временным промежутком.
В октябре 2017 года воду с червями подавали в дома жителей города Арциз в Одесской области.
С подобной проблемой столкнулись жители Белогорска.
Видео Альфа-канал
А в августе 2017 года незваных гостей в ванной обнаружил житель Екатеринбурга.