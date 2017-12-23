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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 591

Жителя Жанаозена оштрафовали за хранение героина

Обвиняемого признали виновным по части 3 статьи 296 УК РК. Об этом сообщила пресс-служба Жанаозенского городского суда.

Иллюстративное фото с сайта alpharbc.ru
По материалам дела, у подсудимого при досмотре сотрудниками полиции было изъято 0,3022 грамма героина.

- Обвиняемый был задержан в микрорайоне Аксу города Жанаозен. В его куртке нашли наркотическое вещество, обёрнутое в тетрадные листы. Судебно-медицинская экспертиза определила, что это героин. Обвиняемый оштрафован на 226 900 тенге (100 МРП), - сообщила пресс-служба ведомства.

Статья 296 УК РК. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта.

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Комментарии ( 1 )

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  • бася
  • alexg
 Kozel (Посетители) Сегодня, 17:47
По третьей части,наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей. Почему взяли 100(МРП). Как это так. Уголовный кодекс, что не для всех???
 
 

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