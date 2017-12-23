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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 1053

Руководитель ОО «ОСА» прокомментировал столкновение Toyota Avensis и патрульного автомобиля

Свое мнение о ДТП, которое произошло в 8 микрорайоне Актау 21 декабря, высказал Руслан Лазута, руководитель ОО «ОСА».

Фото из архива lada.kz
По словам Руслана Лазута, на фотографиях видно, что спецтранспорт находился на стороне встречного движения.

- Очень смущает расположение полицейской машины. Для меня очевидно, спецавтомобиль стоит на стороне встречного движения. Он не должен быть там. Avensis едет именно по своей полосе. Конечно, тут необходимо учитывать иные обстоятельства дела, которые по фотографиям невозможно определить, - говорит Руслан Лазута.

Применение пункта 13.13 ПДД РК, как сказал руководитель ОО «ОСА», в данном случае невозможно. Окажись на полосе встречного движения оба автомобиля, считает Руслан Лазута, данный пункт ПДД РК можно было бы применить.

- Вполне возможно, что там имеются какие-то знаки приоритета, может полицейские ехали с включенными проблесковыми маячками. А в данном случае видно, что они именно на встречке. Поэтому применять какие-то иные нормы ПДД неверно. И это попытка полицейских, как часто бывает в Мангистау, увести своих сотрудников от наказания. Если схема ДТП была верно составлена, то шансы выиграть это дело довольно высоки, - заключил руководитель ОО «ОСА».

Напомним, ДТП произошло 21 декабря в 12:00 за домом № 7 в 8 микрорайоне.

В ДВД Мангистау назвали причины столкновения Toyota Avensis и патрульного автомобиля в 8 микрорайоне. В отношении водителя иномарки составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что Руслан Лазута и ДВД Мангистау разошлись в оценке нарушений ПДД.


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Комментарии ( 7 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 19:34
Тупые правители, безголовые менты.. Чего еще ждать от них?
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:11
По словам Руслана Лазута, на фотографиях видно, что спецтранспорт находился на стороне встречного движения.

Никого не защищаю. Только разве не видно что на встречной полосе припаркован лексус? 100% водитель тойеты даже не смотрел направо. Это правило в этом городе никогда не соблюдается. Ну ничего, будет уроком. Запомнит на всю жизнь poka

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
 
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Kozel (Посетители) Сегодня, 17:31
Опять ремонт авто полиции За счёт налогоплатильщиков то есть нас с Вами. Предлагаю отправить водителей полиции на повышение курсов вождения. А то с ними каждый день аварии !!!
 
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  • Lesnik
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:12
я видел что патрульный ехал без проблесковых маячков
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:05
толковый коммент... интересно а "Общество Содействия Автомобилистам" как то может внести свой вклад в разрешении данного дтп? chih
 
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KAZAKH-BOY (Посетители) Сегодня, 16:54
Ворон ворону глаз не выклюет!

Заходи тихо, говори четко, спрашивай мало, уходи быстро.
 
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Димеген (Посетители) Сегодня, 16:50
Патрулька со стороны редакции Лады ехала, соответственно помеха справа.
 
 

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