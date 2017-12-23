Руководитель ОО «ОСА» прокомментировал столкновение Toyota Avensis и патрульного автомобиля

- Очень смущает расположение полицейской машины. Для меня очевидно, спецавтомобиль стоит на стороне встречного движения. Он не должен быть там. Avensis едет именно по своей полосе. Конечно, тут необходимо учитывать иные обстоятельства дела, которые по фотографиям невозможно определить, - говорит Руслан Лазута.
Применение пункта 13.13 ПДД РК, как сказал руководитель ОО «ОСА», в данном случае невозможно. Окажись на полосе встречного движения оба автомобиля, считает Руслан Лазута, данный пункт ПДД РК можно было бы применить.
- Вполне возможно, что там имеются какие-то знаки приоритета, может полицейские ехали с включенными проблесковыми маячками. А в данном случае видно, что они именно на встречке. Поэтому применять какие-то иные нормы ПДД неверно. И это попытка полицейских, как часто бывает в Мангистау, увести своих сотрудников от наказания. Если схема ДТП была верно составлена, то шансы выиграть это дело довольно высоки, - заключил руководитель ОО «ОСА».
Напомним, ДТП произошло 21 декабря в 12:00 за домом № 7 в 8 микрорайоне.
В ДВД Мангистау назвали причины столкновения Toyota Avensis и патрульного автомобиля в 8 микрорайоне. В отношении водителя иномарки составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.
Ранее сообщалось, что Руслан Лазута и ДВД Мангистау разошлись в оценке нарушений ПДД.