Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

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Редакторы книги рекордов Гиннесса представили издание 2017 года, куда вошли невероятные и часто совершенно нелепые рекорды. Мы подготовили подборку некоторых из них.
Самый длинный кот в мире: в длину мейн-кун Людо из Великобритании составляет 118,33 сантиметра.
Такая машина была создана Брэдом и Джен Кэмпбеллами для Big Toyz Racing, что проходит в США. Длина транспортного средства составляет 9,8 метров.
Самая высокая в мире супружеская пара оказалась родом из Китая, суммарный рост мужа Сунь Минмин (33 года) и жены Сюй Янь (29 лет) составляет 423,47 см. Рост Сунь Минмина – 236,17 см, а рост Сюй Янь – 187,3 см.
Самый большой угол разворота стоп: 14-летний Максвелл Дэй из Лондона может развернуть свои ноги на 157 градусов.
Самая молодая женщина с бородой: модели Харнаам Каур было 24 года 282 дня на момент проверки комиссии.
Самый большой рот: немец Берндт Шмидт может открыть рот на 8,8 сантиметра.
Американка Шарлотта Гуттенберг - самая татуированная пожилая женщина в мире. Тело Шарлотты покрыто татуировками на 91,5%.
Итальянец Дмитрий Панчера смог наполнить рожок 121 шариком мороженого.
Англичанин Джон Эванс удерживает на голове вес в 159 кг.
Житель Венесуэлы, 20-летний Орландо Родригес - обладатель самых больших стоп. Размер правой достигает 40,1 см, а левой - 39,6 см. Орландо носит 59 размер обуви.
Ангорский кролик Франческа с самым длинным мехом (35,5 см).
Лоуренс Стамп из штата Мичиган создал самую большую укулеле в мире, ее размер 3,99 м.
Линси Линдберг из Техаса раскалывает восемь яблок за минуту.
Австриец Йозеф Тедтлинг установил рекорд - самое большое расстояние, на которое лошадь тащила по земле горящего человека — 499,87 метра.
Самый быстрый одноколесный мотоцикл: британец Кевин Скотт развил рекордную скорость 98,464 километра в час.
Ирландский волкодав Кеон из Бельгии является обладателем самого длинного хвоста - 76,8 см.
Самая большая прическа афро – 24,5 см в высоту, 22,9 см в ширину и 177,8 см в окружности принадлежит Тайлер Райт из США.
Самая большая мертвая петля, по которой проехал автомобиль. Рекорд установил Терри Грант на своем «Ягуаре», проехав по кольцу диаметром 19,08 метра.
Самые большие рога у живой козы оказались у козла Распутина из Австрии. Длина рогов – 135,2 см.
Самый старый ламантин в неволе по кличке Снути. Его возраст – 66 лет и 38 дней.
Самое большое количество трюков, выполненных котом за минуту (20 трюков). Обладатель рекорда американец Роберт Доллуэт и его кот Дидга.
Самый высокий прыжок ламы через перекладину (1,13 м).
Самые длинные ноги (среди женщин) принадлежат российской модели Екатерине Лисиной. Длина левой ноги составляет 132,8 см, а правой - 132,2 см. Рост Екатерины - 2,05 см. Рекорд зафиксирован 13 июня 2017 года в Пензе.