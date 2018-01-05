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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 609

Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Множество рекордов, которые вошли в книгу рекордов Гиннесса в 2017 году, удивительны и нелепы. Вот лучшие из них.

Иллюстративное фото с сайта fullpicture.ru
Редакторы книги рекордов Гиннесса представили издание 2017 года, куда вошли невероятные и часто совершенно нелепые рекорды. Мы подготовили подборку некоторых из них.

Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый длинный кот в мире: в длину мейн-кун Людо из Великобритании составляет 118,33 сантиметра.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Такая машина была создана Брэдом и Джен Кэмпбеллами для Big Toyz Racing, что проходит в США. Длина транспортного средства составляет 9,8 метров.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самая высокая в мире супружеская пара оказалась родом из Китая, суммарный рост мужа Сунь Минмин (33 года) и жены Сюй Янь (29 лет) составляет 423,47 см. Рост Сунь Минмина – 236,17 см, а рост Сюй Янь – 187,3 см.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый большой угол разворота стоп: 14-летний Максвелл Дэй из Лондона может развернуть свои ноги на 157 градусов.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самая молодая женщина с бородой: модели Харнаам Каур было 24 года 282 дня на момент проверки комиссии.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый большой рот: немец Берндт Шмидт может открыть рот на 8,8 сантиметра.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Американка Шарлотта Гуттенберг - самая татуированная пожилая женщина в мире. Тело Шарлотты покрыто татуировками на 91,5%.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Итальянец Дмитрий Панчера смог наполнить рожок 121 шариком мороженого.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Англичанин Джон Эванс удерживает на голове вес в 159 кг.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Житель Венесуэлы, 20-летний Орландо Родригес - обладатель самых больших стоп. Размер правой достигает 40,1 см, а левой - 39,6 см. Орландо носит 59 размер обуви.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Ангорский кролик Франческа с самым длинным мехом (35,5 см).


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Лоуренс Стамп из штата Мичиган создал самую большую укулеле в мире, ее размер 3,99 м.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Линси Линдберг из Техаса раскалывает восемь яблок за минуту.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Австриец Йозеф Тедтлинг установил рекорд - самое большое расстояние, на которое лошадь тащила по земле горящего человека — 499,87 метра.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый быстрый одноколесный мотоцикл: британец Кевин Скотт развил рекордную скорость 98,464 километра в час.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Ирландский волкодав Кеон из Бельгии является обладателем самого длинного хвоста - 76,8 см.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самая большая прическа афро – 24,5 см в высоту, 22,9 см в ширину и 177,8 см в окружности принадлежит Тайлер Райт из США.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самая большая мертвая петля, по которой проехал автомобиль. Рекорд установил Терри Грант на своем «Ягуаре», проехав по кольцу диаметром 19,08 метра.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самые большие рога у живой козы оказались у козла Распутина из Австрии. Длина рогов – 135,2 см.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый старый ламантин в неволе по кличке Снути. Его возраст – 66 лет и 38 дней.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самое большое количество трюков, выполненных котом за минуту (20 трюков). Обладатель рекорда американец Роберт Доллуэт и его кот Дидга.


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый высокий прыжок ламы через перекладину (1,13 м).


Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самые длинные ноги (среди женщин) принадлежат российской модели Екатерине Лисиной. Длина левой ноги составляет 132,8 см, а правой - 132,2 см. Рост Екатерины - 2,05 см. Рекорд зафиксирован 13 июня 2017 года в Пензе.


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Комментарии ( 6 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 21:43
Цитата: goblin
45 сантиметров

Речь идет о размере ступни?
 
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goblin (Посетители) Сегодня, 21:39
а где этот "несчастный" мексиканец "45 сантиметров", который еще инвалидность оформил ?
Наверное, в список не поместился rofl
 
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  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 20:35
Цитата: Lesnik
Аккуратнее с трансами.

А 7 бед один ответ. draznilka lol
 
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  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:32
Цитата: Trykster
Бородатенькая ииихх вот чего не было того не было. А я бы рискнул.

Аккуратнее с трансами. Все может пойти совсем по другому сценарию. boyan
 
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Trykster (Посетители) Сегодня, 20:27
Бородатенькая ииихх mmmm вот чего не было того не было. lol А я бы рискнул. rofl
 
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Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:20
А у нашего папы нимб сменил рожки. angel
 
 

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