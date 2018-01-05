Самые-самые из книги рекордов Гиннесса-2017

Самый длинный кот в мире: в длину мейн-кун Людо из Великобритании составляет 118,33 сантиметра.

Такая машина была создана Брэдом и Джен Кэмпбеллами для Big Toyz Racing, что проходит в США. Длина транспортного средства составляет 9,8 метров.

Самая высокая в мире супружеская пара оказалась родом из Китая, суммарный рост мужа Сунь Минмин (33 года) и жены Сюй Янь (29 лет) составляет 423,47 см. Рост Сунь Минмина – 236,17 см, а рост Сюй Янь – 187,3 см.

Самый большой угол разворота стоп: 14-летний Максвелл Дэй из Лондона может развернуть свои ноги на 157 градусов.

Самая молодая женщина с бородой: модели Харнаам Каур было 24 года 282 дня на момент проверки комиссии.

Самый большой рот: немец Берндт Шмидт может открыть рот на 8,8 сантиметра.

Американка Шарлотта Гуттенберг - самая татуированная пожилая женщина в мире. Тело Шарлотты покрыто татуировками на 91,5%.

Итальянец Дмитрий Панчера смог наполнить рожок 121 шариком мороженого.

Англичанин Джон Эванс удерживает на голове вес в 159 кг.

Житель Венесуэлы, 20-летний Орландо Родригес - обладатель самых больших стоп. Размер правой достигает 40,1 см, а левой - 39,6 см. Орландо носит 59 размер обуви.

Ангорский кролик Франческа с самым длинным мехом (35,5 см).

Лоуренс Стамп из штата Мичиган создал самую большую укулеле в мире, ее размер 3,99 м.

Линси Линдберг из Техаса раскалывает восемь яблок за минуту.

Австриец Йозеф Тедтлинг установил рекорд - самое большое расстояние, на которое лошадь тащила по земле горящего человека — 499,87 метра.

Самый быстрый одноколесный мотоцикл: британец Кевин Скотт развил рекордную скорость 98,464 километра в час.

Ирландский волкодав Кеон из Бельгии является обладателем самого длинного хвоста - 76,8 см.

Самая большая прическа афро – 24,5 см в высоту, 22,9 см в ширину и 177,8 см в окружности принадлежит Тайлер Райт из США.

Самая большая мертвая петля, по которой проехал автомобиль. Рекорд установил Терри Грант на своем «Ягуаре», проехав по кольцу диаметром 19,08 метра.

Самые большие рога у живой козы оказались у козла Распутина из Австрии. Длина рогов – 135,2 см.

Самый старый ламантин в неволе по кличке Снути. Его возраст – 66 лет и 38 дней.

Самое большое количество трюков, выполненных котом за минуту (20 трюков). Обладатель рекорда американец Роберт Доллуэт и его кот Дидга.

Самый высокий прыжок ламы через перекладину (1,13 м).

Самые длинные ноги (среди женщин) принадлежат российской модели Екатерине Лисиной. Длина левой ноги составляет 132,8 см, а правой - 132,2 см. Рост Екатерины - 2,05 см. Рекорд зафиксирован 13 июня 2017 года в Пензе.

Редакторы книги рекордов Гиннесса представили издание 2017 года, куда вошли невероятные и часто совершенно нелепые рекорды. Мы подготовили подборку некоторых из них.