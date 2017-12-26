Пасмурную погоду и осадки прогнозируют синоптики в Актау

В среду, 27 декабря, синоптики прогнозируют осадки. Средняя температура воздуха днем составит +11°С, ночью +7°С. Ветер 8-9 м/с.
В четверг, 28 декабря, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Средняя температура воздуха днём составит +10°С, ночью +6°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, 26 декабря в Актау будет дождь. Температура воздуха составит +3°С днём, ночью +2°С. Ветер 18-19 м/с.
В среду, 27 декабря, по прогнозам синоптиков в Актау будет облачно. Возможны осадки. Температура воздуха днём составит +10°С, ночью +7°С. Ветер 12-13 м/с.
В четверг, 28 декабря, в Актау будет солнечно. Температура воздуха составит +9°С. Ветер 12-13 м/с.
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