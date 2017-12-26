«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 26 Декабря
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.32 KZT
  • €1 = 395.45 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:49

Просмотров: 2292

В Мангистау ветром снесло кровельное покрытие с крыш нескольких жилых домов и зданий

О последствиях сильного ветра в Актау рассказали в ДЧС Мангистауской области.

Крыша 23 дома в 13 микрорайоне
В 23 доме 13 микрорайона убирают последствия ветра. Здесь 25 декабря в 17:10 слетел профнастил с крыши многоквартирного жилого дома.

- Мы услышали грохот, ветром сорвало крышу. Хорошо, что никто не пострадал, - рассказали жители дома.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что с крыши снесло 12 квадратных метров кровельного покрытия из 250. Остальную часть, как сообщили в организации, обслуживающей дом, временно закрепили, чтобы не сорвало и ее.

Сорвало профнастил и с крыши бани, расположенной у жилого дома в Бейнеу. Там ветром снесло 30 квадратных метров покрытия. Разрушений и пострадавших, как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, нет.



Кровельное покрытие снесло с крыши частного жилого дома в 15 микрорайоне Актау.

Жители 168 дома в 3 микрорайоне пожаловались на то, что в их доме покрытие крыши колышется из-за сильного ветра.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали о мерах безопасности.

- Штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий, в том числе и в Мангистауской области. Следует учитывать, что при ветре от 14 до 17 метров в секунду могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно. При штормовом ветре до 24 метров в секунду в городе могут быть повалены деревья, порваны линии электропередач. Из-за искрения проводов могут возникнуть очаги пожаров. При ураганном ветре - от 32 метров в секунду - возможны серьёзные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач, автотранспорта, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.

В случае опасности жителям области рекомендуют звонить в единую службу спасения со стационарного телефона - 101, с мобильного - 112.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Мангистауской области сильный ветер стал причиной сноса крыш с нескольких жилых домов и зданий


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 19:27
В Мадагаскаре в 13-м тоже пару навесов снесло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • бася
  • ЁмоЁ
  • vaterloo
  • Lesnik
 kk13 (Посетители) Сегодня, 16:44
Профи строителей нема в Мангистау! Их заменили оралманы и однодневные пришельцы "горе-мастеров" И Вот итог при первом порыве местного ветра!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:43
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Тут у нас Жалау волнуется.

Не до жиру Жалау сейчас.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:38
Какие еще крыши? Тут у нас Жалау волнуется. Сначала ему помочь надо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vaterloo
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:04
В Акшукуре снесло крышу, которая снесла ЛЭП. Теперь жителям предстоит встречать новый год в романтической обстановке- при свечах. elka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 Infiniti770 (Посетители) Сегодня, 15:58
Интересно, раз стихийное бедствие то в бюджете заложены должны быть средства на ликвидацию и ремонт последствий бедствия. Посмотрим помогут ли.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика