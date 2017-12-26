В Мангистау ветром снесло кровельное покрытие с крыш нескольких жилых домов и зданий

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В 23 доме 13 микрорайона убирают последствия ветра. Здесь 25 декабря в 17:10 слетел профнастил с крыши многоквартирного жилого дома.- Мы услышали грохот, ветром сорвало крышу. Хорошо, что никто не пострадал, - рассказали жители дома.В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что с крыши снесло 12 квадратных метров кровельного покрытия из 250. Остальную часть, как сообщили в организации, обслуживающей дом, временно закрепили, чтобы не сорвало и ее.Сорвало профнастил и с крыши бани, расположенной у жилого дома в Бейнеу. Там ветром снесло 30 квадратных метров покрытия. Разрушений и пострадавших, как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, нет.Кровельное покрытие снесло с крыши частного жилого дома в 15 микрорайоне Актау.Жители 168 дома в 3 микрорайоне пожаловались на то, что в их доме покрытие крыши колышется из-за сильного ветра.В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали о мерах безопасности.- Штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий, в том числе и в Мангистауской области. Следует учитывать, что при ветре от 14 до 17 метров в секунду могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно. При штормовом ветре до 24 метров в секунду в городе могут быть повалены деревья, порваны линии электропередач. Из-за искрения проводов могут возникнуть очаги пожаров. При ураганном ветре - от 32 метров в секунду - возможны серьёзные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач, автотранспорта, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.