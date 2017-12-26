В Мангистау ветром снесло кровельное покрытие с крыш нескольких жилых домов и зданий

- Мы услышали грохот, ветром сорвало крышу. Хорошо, что никто не пострадал, - рассказали жители дома.
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что с крыши снесло 12 квадратных метров кровельного покрытия из 250. Остальную часть, как сообщили в организации, обслуживающей дом, временно закрепили, чтобы не сорвало и ее.
Сорвало профнастил и с крыши бани, расположенной у жилого дома в Бейнеу. Там ветром снесло 30 квадратных метров покрытия. Разрушений и пострадавших, как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, нет.
Кровельное покрытие снесло с крыши частного жилого дома в 15 микрорайоне Актау.
Жители 168 дома в 3 микрорайоне пожаловались на то, что в их доме покрытие крыши колышется из-за сильного ветра.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали о мерах безопасности.
- Штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий, в том числе и в Мангистауской области. Следует учитывать, что при ветре от 14 до 17 метров в секунду могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно. При штормовом ветре до 24 метров в секунду в городе могут быть повалены деревья, порваны линии электропередач. Из-за искрения проводов могут возникнуть очаги пожаров. При ураганном ветре - от 32 метров в секунду - возможны серьёзные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач, автотранспорта, - рассказали в ДЧС Мангистауской области.
В случае опасности жителям области рекомендуют звонить в единую службу спасения со стационарного телефона - 101, с мобильного - 112.