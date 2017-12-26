Жители Мангистау задолжали за коммунальные услуги 1,6 миллиарда тенге

Больше всех задолжали жители Южно-Казахстанской области — 2,7 миллиарда тенге. За ней идет Астана — 2,2 миллиарда тенге, Алматы — 1,8 миллиарда тенге, Мангистауская область — 1,6 миллиарда тенге, Актюбинская область — 1,1 миллиарда тенге и Караганда — 880 миллионов тенге.
Акимам районов и городов Мангистауской области поручили контролировать системы отопления в жилых домах в новых микрорайонах Актау, и принять меры для своевременной оплаты коммунальных платежей.
Отопительный сезон в регионе, как рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области, проходит в штатном режиме.
- К центральному отоплению подключены 373 объекта образования, 95 объектов здравоохранения, 140 социальных объектов и 1571 жилой дом, - рассказал Сапар Аманбеков.