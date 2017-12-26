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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:46

Просмотров: 556

Жители Мангистау задолжали за коммунальные услуги 1,6 миллиарда тенге

Это на 500 миллионов тенге меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
На заседании Правительства сегодня, 26 декабря, Женис Касымбек, министр по инвестициям и развитию, назвал регионы с самой большой задолженностью за коммунальные услуги, передает Tengrinews.kz.

Больше всех задолжали жители Южно-Казахстанской области — 2,7 миллиарда тенге. За ней идет Астана — 2,2 миллиарда тенге, Алматы — 1,8 миллиарда тенге, Мангистауская область — 1,6 миллиарда тенге, Актюбинская область — 1,1 миллиарда тенге и Караганда — 880 миллионов тенге.

Акимам районов и городов Мангистауской области поручили контролировать системы отопления в жилых домах в новых микрорайонах Актау, и принять меры для своевременной оплаты коммунальных платежей.

Отопительный сезон в регионе, как рассказал Сапар Аманбеков, руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области, проходит в штатном режиме.

- К центральному отоплению подключены 373 объекта образования, 95 объектов здравоохранения, 140 социальных объектов и 1571 жилой дом, - рассказал Сапар Аманбеков.


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Комментарии ( 3 )

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  • kostya_aktau
  • Гульнар Капарова
  • ЁмоЁ
  • vaterloo
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 17:31

Акимам районов и городов Мангистауской области поручили контролировать системы отопления в жилых домах в новых микрорайонах Актау, и принять меры для своевременной оплаты коммунальных платежей.

С контролем систем отопления понятно. Но какие меры они могут принять для своевременной оплаты? Влупить штрафы или поднять в разы зарплату населению?
 
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  • kostya_aktau
  • Гульнар Капарова
  • mr12
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:29
мы платим за коммуслуги по факту, те по счётчикам, тарифам которые постоянно ростут.а вот за *услуги* ЖКХ от большинства которых они отпрыгнули и годами тупо платить им за призрак их работ?
 
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  • бася
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:55
А вы делайте цены ЖКХ ещё выше, а з/пл вообще платить перестаньте - охота посмотреть, чем закончится такой эксперимент crazy
 
 

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