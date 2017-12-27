Мангистауская область заняла второе место в рейтинге легкости ведения бизнеса

Ералы Тугжанов и Нурияш Ниязова. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В Мангистау с начала года субсидии общей суммой 11 миллиардов тенге выделили на 204 проекта.



Это, по сообщению пресс-службы акима Мангистауской области, в 1,3 раза больше, чем в 2016 году.



В регионе, как сообщает пресс-служба акима Мангистау, действует 47 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых - 112 тысяч человек.



- Наша основная стратегическая задача – увеличение вклада малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт. На реализацию программы «Nur Kapital» выделено два миллиарда 700 миллионов тенге под 1% годовых. Мы ставим задачу по реализации региональной программы «Семь шагов по повышению предпринимательской активности»: это внедрение пилотного проекта «Предпринимательство для учащихся общеобразовательных школ «Кәсіпкер боламын», сопровождение программы «Nur Kapital», программы по: снижению административного давления на бизнес, развитию уличной торговли, переквалификации высвобождаемых работников нефтяной сферы и вовлечение их в малый и средний бизнес, микрокредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, рейтинг акимов районов и городов по легкости ведения бизнеса, - сообщила пресс-служба акима области со ссылкой на Ералы Тугжанова.



Глава региона наградил благодарственными письмами предпринимателей, которые внесли весомый вклад в развитие бизнеса в Мангистауской области.



Среди них руководитель ТОО «Өрнек» Нурияш Ниязова, директор кондитерской фабрики «Волна» Надежда Карась, руководитель первого общественного объединения предпринимателей в регионе Куаншбек Аленов, директор общественного объединения «Агророст», представляющее интересы сельских предпринимателей Нурсауле Жаинбаева и другие.