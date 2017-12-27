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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 318

Директор фонда «Адал»: 120 детей получили долгожданные подарки

Благотворительный фонд «Адал» при участии горожан и предпринимателей Актау провел новогодний праздник для детей.

Новогоднее представление. Фото предоставила Екатерина Олефиренко
В преддверии Нового года в фонде «Адал» собрали письма детей Деду Морозу и составили предварительный список подарков. Благодаря участию горожан все 120 детей получили подарки своей мечты.

В этом году праздник прошел в ресторане Grand Hotel Victory и в баре Chechil Pub.



- Каждый желающий смог стать волшебником и подарить детям их долгожданный подарок. Дети ждут этот праздник как чудо. Загадывают самые сокровенные желания. А кто-то просит куртку, так как нет возможности ее купить, кто-то ботинки. Детки помладше - заветные куклы и машины. Никто не остается без внимания. Очень много людей приняли участие в этом году. Мы организовали две елки, так как детей все больше и больше. Сейчас в фонде уже состоит более 120 детей. По глазам детей было видно, что настроение у них на высоте. Детки пели и танцевали с Дедом Морозом и Снегурочкой. Отдельное спасибо хотелось бы выразить студии Юлии Колегановой и гостям из детской студии «Развивайка». Я хочу сказать, что в Актау живут очень отзывчивые, добрые люди. Чудеса не заканчиваются, наш Дед Мороз отправляется дарить подарки тем детям, кто по состоянию здоровья не смог прийти на елку. Сказочный праздник для детей было бы невозможно провести без участия неравнодушных горожан, - сказала Екатерина Олифиренко, директор фонда «Адал».


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Фонд «Адал»: 120 детей получили свой долгожданный подарок


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